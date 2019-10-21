6 причин, почему следует включить капусту в свой ежедневный рацион

Это один из самых популярных овощей, который входит в основу многих блюд. И одной из причин такой распространённости является польза капусты. В чём именно она заключается, расскажем в материале.
Диетический продукт
100 граммов свежей белокочанной капусты содержит 28 калорий. Примерно столько же находится в цветной, савойской, краснокочанной, романеско. А вот в кольраби и брюссельской капусте калорий чуть больше — 43. Но в любом случае это отличный диетический продукт, который желательно есть каждый день. Наиболее эффективной для похудения считается цветная капуста, так как в ней много белка. Также не меньше результата принесёт капустный сок, который является натуральным жиросжигателем.
Липотропные свойства
В капусте есть Холи — липотропное вещество, которое способствует нормализации обмена липидов (жиров) и холестерина (жирного спирта). Иными словами, капуста может регулировать степень жировых отложений в печени. Кроме того, в капусте немало тартроновой кислоты, тормозящей переход сахара и других углеводов в жир. То есть предупреждает развитие ожирения. Единственный нюанс — в таком случае есть капусту можно только в сыром виде, так как тартроновая кислота разрушается от термической обработки.
Антиоксидантные свойства
Особые энзимы в составе цветной капусты позволяют выводить из организма токсины. А витамины и минералы борются со свободными радикалами.
Антиканцерогенные свойства
Притовораковая диета обязательно содержит капусту. Такой продукт обладает уникальным комплексом витаминов и минералов, что предотвращает повреждения и деформацию клеток. Таким образом, никакие патологические клетки не будут мешать жизни.
Антипохмельное средство
Капуста станет отличным средством от опьянения и похмелья. Полезно есть квашеную капусту, салаты, в которых есть этот овощ, или пить рассол.
Средство для красоты
Нельзя отрицать пользу капусты в вопросах красоты и молодости. Она является одним из самых полезных овощей в данном плане. Существует немало народных рецептов, основанных на использовании капусты. Маски с ней позволят избавиться от пигментации, сделать кожу более упругой, улучшить цвет лица и состояние волос.
Стоит добавить капусту в рацион и использовать для красоты, чтобы ощутить на себе всю пользу этого овоща.
Источник: МедикФорум