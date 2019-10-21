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Ранняя старость: А чем еще опасен смартфон?

18:44 21.10.2019 Фото: pixabay.com
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Ученые из Университета штата Орегон сделали заявление, что длительное воздействие голубого света, исходящего от экранов гаджетов, повреждает глазную сетчатку и клетки мозга, побуждая таким образам организм стареть раньше времени.

Ранняя старость: А чем еще опасен смартфон?
Свет от смартфонов и гаджетов может ускорять процессы старения, оказывая влияние на некоторые гены

Голубой свет от смартфонов и гаджетов может ускорять процессы старения, оказывая влияние на некоторые гены. В экспериментах с плодовыми мушками он также ускорял наступление смерти. Об этом сообщили ученые из США.

Ученые из Университета штата Орегон сделали заявление о том, что длительное воздействие голубого света, исходящего от экранов гаджетов, повреждает глазную сетчатку и клетки мозга, побуждая таким образам организм стареть раньше времени. Отчет об их исследовании опубликован в издании Science Daily.

Учеными был поставлен эксперимент. Они изучали влияние ежедневного 12-часовое воздействие света от синего светодиода на организм плодовых мушек Drosophila melanogaster. Состояние этих насекомых сравнивалось с состоянием мушек из контрольной группы, находившихся в темноте и не подвергавшихся действию синего света.

Результаты испытаний оказались следующими: мушки, подвергавшиеся световому излучению днем или ночью, умирали раньше насекомых в контрольной группе. У этих мушек были обнаружены повреждения сетчатки и нейронов головного мозга. Кроме того, нарушения возникали в их двигательной активности.

В заключении исследователей говорится, что «синий свет ускорял процессы старения, оказывая влияние на активность некоторых генов, участвующих в развитии защитной реакции на стресс».

Источник: МедикФорум

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