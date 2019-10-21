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Недвижимость / Общество

В Москве французы медицинского холдинга ORPEA GROUP построят пансионат для престарелых

19:01 21.10.2019 Фото: pixabay.com
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Пансионат может быть открыт на 150 коек. В Париже день пребывания в подобном пансионате обходится пациенту от 50 до 100 евро в день. Сколько это будет стоить москвичам, говорить пока рано.

В Москве французы медицинского холдинга ORPEA GROUP построят пансионат для престарелых
ORPEA GROUP построит в Москве пансионат для престарелых, сообщил в Париже генеральный директор компании Эммануэль Массон

Медицинский холдинг ORPEA GROUP построит в Москве пансионат для престарелых, сообщил в Париже генеральный директор компании Эммануэль Массон. Этот холдинг работает над проектом открытия в Международном медицинском кластере Сколково Центра высокотехнологичной реабилитации.

«Вместе с тем мэр Москвы попросил нас поработать над пансионатом для престарелых. Мы уже осмотрели площадку и до конца года представим правительству свой проект», — рассказал Эммануэль Массон. По его словам, предварительно пансионат может быть открыт на 150 коек. Место для него подобрано прекрасное — тихое и зеленое, но сказать точно, где именно оно находится, глава компании сможет только когда проект будет согласован с московскими властями.

У ORPEA GROUP большой опыт оказания помощи пожилым людям как амбулаторной, так и в стационарах. Проблема весьма актуальная, напомнил он, в связи с увеличением продолжительности жизни и старением населения мегаполисов. В равной мере важна она и для Москвы, где из 12 миллионов человек более 3 миллионов — люди старшего возраста.

Пансионаты для престарелых у этой компании имеются не только во Франции, но и ряде других стран, где работает холдинг. В Париже день пребывания в них обходится пациенту от 50 до 100 евро в день. Сколько это будет стоить москвичам, говорить пока рано, отметил Массон.

Источник: РГ

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От редакции

А в нашей стране пансионаты наберут такую же популярность, как за границей?

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