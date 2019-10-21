Полыхает огромный склад в 1000 кв метров в Новосибирске. На месте ЧП работают 19 пожарных машин

Горит склад в Новосибирске

В промышленной зоне Дзержинского района Новосибирска пожарные ликвидируют пожар по повышенному номеру вызова. Данных о погибших и пострадавших не поступало. Для тушения крупного возгорания в складском комплексе задействованы 19 единиц техники, привлеченных из разных районов города, сообщает ГУ МЧС по НСО.

По предварительным данным, площадь возгорания составляет около 1000 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли. На месте находится оперативная группа Главного управления МЧС России по Новосибирской области, руководство тушением и координацией работы подразделений из разных районов города осуществляет служба пожаротушения.