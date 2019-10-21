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Мать била 15-летнюю дочь. Дочь написала заявление в полицию

20:02 21.10.2019 Фото: pixabay.com
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Суд вынес приговор матери — год условно. Директору школы вынесли предписание.

Мать била 15 летнюю дочь. Дочь написала заявление в полицию
Девочка, не выдержав такого поведения матери, написала заявление в следственные органы

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жительнице посёлка Нема. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении несовершеннолетнего).

Следствием и судом установлено, что 41-летняя жительница посёлка с февраля по май 2019 года систематически, находясь в состоянии алкогольного опьянения, будучи недовольной поведением своей 15-летней дочери, наносила ей побои. Девочка, не выдержав такого поведения матери, написала заявление в следственные органы.

В ходе расследования уголовного дела следователи провели следственные действия, установили обстоятельства произошедшего, собрали достаточную доказательственную базу.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно.

С целью устранения причин и условий, способствовавших совершению преступления, и недопущения подобных фактов впредь в адрес руководства ПП «Немский», директора школы, где училась девочка, органов социальной защиты населения района были внесены соответствующие представления, по результатам рассмотрения которых, ответственные должностные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

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