21 тыс. рублей нужно на подготовку автомобиля к зиме-2019

В зависимости от сервиса и марки автомобилей стоимость шиномонтажа отличается, но в любом случае она будет не меньше 1000 рублей.

Эксперты подсчитали, во сколько автомобилистам обойдется зима

Чтобы полноценно подготовить автомобиль к зиме, понадобится потратить около 21 тысячи рублей. Такой вывод сделали эксперты федерального агрегатора служб эвакуации и техпомощи МЭТР. Их исследование есть в распоряжении «РГ».

Первое, что делают самые рачительные хозяева перед приходом снежного сезона, а все остальные «в день жестянщика», то есть когда выпадет первый снег, — это замена шин на зимние, как правило, шипованные. В зависимости от сервиса и марки автомобилей стоимость шиномонтажа отличается, но в любом случае она будет не меньше 1000 рублей. Если же требуется покупка нового комплекта зимних шин, то цены на них зависят от размера колес и качества и стартуют от 12 000 рублей. Имеет смысл проверить развал-схождение колес, особенно если вы замечаете, что шины стираются неравномерно. Данная услуга обойдется от 1000 рублей на одну ось.

«Что касается масла, то менять его на какое-то якобы подходящее для холодов, не нужно. Это миф, на котором зарабатывают небольшие автосервисы. Все современные масла всесезонные. Но все же стоит помнить, что при минусовой температуре механизмы авто изнашиваются быстрее, поэтому если срок плановой замены масла приближается, есть смысл сделать это до холодов. А вот аккумулятор в порядок привести не помешает в любом случае, как и дворники», — поясняет технический директор федерального агрегатора служб эвакуации и техпомощи МЭТР Денис Голосюк.

Неважное состояние аккумулятора приведет к тому, что автомобиль перестанет заводиться при низких температурах. Владельцу авто необходимо осмотреть клеммы и, если они заржавели, почистить их. Также стоит замерить напряжение.

При неважном качестве аккумулятора, есть смысл задуматься о покупке нового, который обойдется от 2000 до 12 000 рублей в зависимости от емкости, качества и производителя. Провода-прикуриватели помогут спасти ситуацию, когда аккумулятор разрядится, например, из-за включенных на всю ночь габаритных огней. Хороший комплект прикуривателей будет стоить от 1000 рублей.

Современные щетки стеклоочистителей требуют замены каждый год, и стоит делать это именно во время подготовки к зиме. Хорошая видимость — один из залогов безопасности на дороге в сложных погодных условиях. Простые бескаркасные щетки можно найти за 150 рублей, зимние щетки с каркасом, препятствующим обледенению, за 400-800 рублей. Еще один вариант — щетки с электроподогревом, которые обойдутся в сумму от 1000 до 2200.

О необходимости залить незамерзающую омывающую жидкость напоминать не нужно. Это одна из наиболее доступных позиций при подготовке к зиме, поскольку потребуется всего 100 рублей за пятилитровую канистру. Кроме того, обязательно пригодятся щетки и скребки для уборки снега и льда (от 200 рублей), складная лопата для снега, занимающая мало место в багажнике (от 1200 рублей), и трос для буксировки (от 200 рублей).

Подведем итоги: шиномонтаж — от 1000 рублей, зимние шины — от 12 000, проверка развала-схождения — от 2000, щетки стеклоочистителя бескаркасные от 150 рублей, зимние каркасные — от 400 рублей, «незамерзайка» — от 100 рублей, 4-литровая канистра масла — 800-3500 рублей, новый аккумулятор 2000-12000 рублей, «прикуриватели» — 1000 рублей, щетки для снега, лопата и трос — 1600 рублей.

В целом, нижний уровень затрат автомобилиста на полноценную подготовку машины составит около 20-21 тысяч рублей. Без аккумулятора, масла, проверки развала- схождения и покупки новых шин вполне можно уложиться в 3-4 тысячи рублей, подсчитали эксперты.

Источник: РГ