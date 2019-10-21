Премьер Медведев: все в порядке в экономике России

Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах, заявил глава правительства.

Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике России в целом «все в порядке», пишут РИА Новости.

— -Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах, — заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что интерес иностранных инвесторов к России не ослаб даже после введения санкций.



По словам Медведева, сегодня правительство не может не следить за происходящим в экономике страны.-Может быть, лучше, когда правительство вообще ни во что не погружается, но мы точно еще не находимся в той стадии развития экономики в нашей стране, когда правительство может быть сторонним наблюдателем экономических процессов, — пояснил премьер.Консультативный совет по иностранным инвестициям в России был образован по решению правительства в 1994 году. Это постоянно действующий орган, он рассматривает вопросы, возникающие у иностранных организаций в ходе реализации инвестиционных проектов в России.