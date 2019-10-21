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Премьер Медведев: все в порядке в экономике России

20:28 21.10.2019 Фото: kremlin.ru
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Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах, заявил глава правительства.

Премьер Медведев: все в порядке в экономике России
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике России в целом «все в порядке», пишут РИА Новости.

— -Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах, — заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что интерес иностранных инвесторов к России не ослаб даже после введения санкций.

По словам Медведева, сегодня правительство не может не следить за происходящим в экономике страны.
-Может быть, лучше, когда правительство вообще ни во что не погружается, но мы точно еще не находимся в той стадии развития экономики в нашей стране, когда правительство может быть сторонним наблюдателем экономических процессов, — пояснил премьер.
Консультативный совет по иностранным инвестициям в России был образован по решению правительства в 1994 году. Это постоянно действующий орган, он рассматривает вопросы, возникающие у иностранных организаций в ходе реализации инвестиционных проектов в России.

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От редакции

А что вам не нравится в экономике РФ? Как говорится денег нет, но в экономике все хорошо!

Аноним, 21 октября 2019 22:24
Уже не смешно.

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