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Красота / Общество

Губы «уточкой», много ботокса, комки Биша вышло из моды в косметологии

20:46 21.10.2019 Фото: www.pexels.com
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То, что модно в России, в Европе и США перестало быть таковым несколько лет назад. Специалисты считают, что, пусть и с запозданием, но новые тенденции дойдут и до нас.

Губы уточкой, много ботокса, комки Биша вышло из моды в косметологии
Большие накаченные губы, когда свой естественные размер маленький, приводят к картографической диспропорции лица

То, что модно в России, в Европе и США перестало быть таковым несколько лет назад. Специалисты считают, что, пусть и с запозданием, но новые тенденции дойдут и до нас. Петербургский косметолог рассказывает, на что уже лучше не тратится.

Губы «уточкой»
«Большие накаченные губы, когда свой естественные размер маленький, приводят к картографической диспропорции лица. Большие дозы геля также ведут к образованию фиброза в губах, от которого даже хирургическим путем иногда невозможно избавиться. В Европе и США практически перестали колоть губы, а если и делают инъекции, то просят о максимально естественном результате».

Комки Биша
«Я не знаю, в какой стране кроме России эта процедура пользуются популярностью. Не у всех она приводит к желаемому результату, эффект сильно зависит от строения лица. Впалых щек можно и не добиться, а вот выражение лица испортить. Кроме того, «комки Биша»» — это то, что держит структуру лица».
Аппаратная косметология для тела
«Только в России еще верят, что после курса процедур на лимфодренажных аппаратах или антицеллюлитного массажа можно похудеть. Да, качество кожи может улучшится, проявления целлюлита сгладится. Но объемы останутся прежними. Лишний вес убирается только при помощи питания и физической активности».
Ботокс в больших дозировках
Ботокс популярен и на Западе, только там делают его в специальной технике, гораздо меньшими дозировками, чтобы сохранить мимику лица. У нас же до сих пор в почете «замороженный» лоб и «рыбьи глаза»».

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