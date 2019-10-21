В чем отличие равнозначного жилья от равноценного?

Можно ли вместо предоставляемого бесплатно в собственность равнозначного жилого помещения рассчитывать на равноценное возмещение в денежной форме или равноценное жилое помещение? Узнаем из статьи.

Предоставляемая жилая площадь и количество комнат равнозначного жилья должна быть не меньше жилой площади и количества комнат в освобождаемом жилом помещении

Собственники жилья, попадающего под программу реновации в Москве, могут получить на выбор равнозначные или равноценные квартиры в домах, расположенных в том же районе столицы, или компенсацию в денежной форме. На основании письменного заявления вместо предоставляемого бесплатно в собственность равнозначного жилого помещения они могут рассчитывать на равноценное возмещение в денежной форме или равноценное жилое помещение.

В чем разницам между равноценным и равнозначным жильем?

Равноценным считается жилое помещение такой же стоимости, а равнозначным — жилье, площадь которого не меньше площади освобождаемого жилого помещения.

«Большинство субъектов Российской Федерации при решении вопроса о предоставлении собственнику другого жилого помещения взамен сносимого руководствуются нормами федерального законодательства, не уточняя применительно к своему региону понятие равнозначного жилого помещения. Но есть регионы, где критерии равнозначности конкретизированы. В частности, в московском законодательстве равнозначным жилым помещением признается такое жилое помещение, площадь которого не меньше площади освобождаемого жилого помещения, а количество комнат соответствует количеству комнат в освобождаемом жилом помещении», — говорит ведущий юрисконсульт Юридической службы ИНКОМ-Недвижимость Светлана Болотская.

Согласно п. 4.3.1 закона «О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве», предоставляемая жилая площадь и количество комнат равнозначного жилья должна быть не меньше жилой площади и количества комнат в освобождаемом жилом помещении, а общая площадь может превышать общую площадь освобождаемого жилого помещения. В других регионах при предоставлении жилья под равнозначностью могут подразумевать только соответствие по жилой площади, а не по количеству комнат.

Может ли собственник получить равноценную квартиру взамен аварийной?

При расселении жильцов аварийного дома и домов, подлежащих сносу, равноценность жилья означает, что по желанию собственник может получить равнозначную или равноценную (равную по рыночной стоимости) квартиру либо соответствующую денежную компенсацию. При этом размер возмещения и порядок его предоставления определяется в соответствии с Жилищным кодексом и законодательством об оценочной деятельности.

«Собственник имеет право на получение денежной компенсации либо на предоставление другого равнозначного жилого помещения, что подтверждается судебной практикой Верховного суда. При определении размера возмещения за жилое помещение в него включаются рыночная стоимость жилого помещения, рыночная стоимость общего имущества в многоквартирном доме с учетом доли собственника в праве общей собственности на такое имущество, а также все убытки, причиненные собственнику изъятием, включая те, которые он несет в связи с изменением места проживания или временным пользованием иным жильем до приобретения в собственность другого жилого помещения», — поясняет Болотская.

Что именно получить — деньги или новое жилье взамен старой квартиры — выбирает собственник. Администрация муниципального образования может ему предложить либо равноценное жилое помещение без доплаты, либо, по соглашению сторон, большее по площади жилье с доплатой (п. 8 ст. 32 ЖК).

Какое жилье предоставляют по договору соцнайма?

Согласно нормам действующего федерального законодательства, если дом, в котором находится жилое помещение, занимаемое по договору социального найма, подлежит сносу, то выселяемым из него гражданам должно быть предоставлено другое жилое помещение тоже по договору социального найма.

«Предоставляемое жилое помещение должно соответствовать ряду требований: быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению и находиться в границах того же населенного пункта», — говорит Болотская.

По словам эксперта, если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи до выселения занимали квартиру или не менее чем две комнаты, наниматель вправе получить квартиру или жилое помещение в коммунальной квартире с тем же количеством комнат. В то же время, как утверждает член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков, при расселении жильцам не предоставят жилое помещение меньшей площади.

«Если по нормам проживающим положено жилье большей площади, то его могут предоставить. Существуют определенные социальные нормы, и если граждане проживали в меньшей, по нормам, квартире, то, соответственно, при расселении им предоставят квартиру большей площади», — говорит эксперт.

Источник: АиФ