Учителя все немножко из Древних Афин

Без знаний и накопления практического опыта с течением времени современный мир не смог бы стоять на пути прогресса в разных областях.
Профессия учитель уходит своими историческими корнями в Древние Афины. Появление педагогов связано с общественной потребностью в духовном развитии. Сначала это были воспитатели, которые не только учили чему-то новому юнцов, но и присматривали за ними. Затем появился всем известный термин «школа», который в переводе с древнегреческого означал «отдых». Дело в том, что по убеждениям жителей Афин, человек во время обучения отдыхает. Письменность и счет появились во времена средневековья у монахов. Поэтому в те времена монахи считались лучшими учителями. С развитием института образования уже требовалось передавать знания большим группам людей. Это означало, что нужен специально обученный человек, владеющий профессиональной методикой преподавания. Так зародилась профессия учитель.
Самоотверженный специалист
День учителя начали праздновать еще в Советском Союзе задолго до того, как праздник стал официальным. Тогда было понятно, что именно эти люди делают бесценный вклад в воспитание будущего коммунистического поколения. Негласный день учителя в СССР праздновали в первое воскресенье октября. По всему союзу пионеры и октябрята устраивали торжественные линейки и выступления, а учителям дарили подарки. В 1989 году был разработан и запущен конкурс «Учитель года», чтобы общественность знала самых лучших трудящихся специалистов в сфере образования в лицо.
Выбираем подарок для любимого учителя
Практически во всех школах России сохранилась традиция празднования Дня учителя. День учителя еще по-другому считается днем самоуправления в школе. 5 октября вместо учителя можно увидеть преподающих школьников 10-11 классов. Также устраивают праздничные концерты и линейки, дарят любимым учителям подарки. Многие задаются вопросом: а что же подарить специалисту в этой сфере? В первую очередь, определитесь — будет этот подарок коллективным или индивидуальным. Второе — подарок должен быть простым и полезным. Где-то можно проявить творческие способности, например, во время вручения или упаковки. И последний момент в области подбора подарка для учителя — будет он традиционным или в современном исполнении.
К традиционным, как правило, относят коллективные подарки с элементами творчества. Например, фотография класса в рамке своими руками и нарисованная открытка формата А3. Или это может быть набор качественных канцелярских принадлежностей. Хорошим вариантом станет цветок в горшке с инструкцией по уходу, декоративный фотоальбом, чайный сервиз или собранный самостоятельно чайный набор. При подборе индивидуального подарка для учителя можно не ограничивать полет фантазии. Это может быть как печенье с предсказаниями, так и ваза с именной гравировкой. Самым простым и душевным вариантом станет чаепитие с учителем. Ученики могут приготовить самостоятельно блюда и угостить своего классного руководителя. Ведь самое главное — не подарок, а внимание и теплый прием!
Справка. Официально праздник был принят ЮНЕСКО на конференции в Париже 5 октября в 1994 году Указом президента страны. Тогда же Международной организацией труда был составлен документ «О положении учителей». Постановление четко регламентирует понятие профессии «учитель», квалификационные требования к нему, а также политику в сфере образования.
День учителя — это не просто профессиональный праздник в сфере образования, но и отличная возможность поблагодарить тех, кто вместе со знаниями вкладывает в подрастающее поколение еще и частичку своей души.