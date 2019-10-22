Учителя все немножко из Древних Афин

Учат в школе, учат в школе, учат в школе

Без знаний и накопления практического опыта с течением времени современный мир не смог бы стоять на пути прогресса в разных областях.

Профессия учитель уходит своими историческими корнями в Древние Афины. Появление педагогов связано с общественной потребностью в духовном развитии. Сначала это были воспитатели, которые не только учили чему-то новому юнцов, но и присматривали за ними. Затем появился всем известный термин «школа», который в переводе с древнегреческого означал «отдых». Дело в том, что по убеждениям жителей Афин, человек во время обучения отдыхает. Письменность и счет появились во времена средневековья у монахов. Поэтому в те времена монахи считались лучшими учителями. С развитием института образования уже требовалось передавать знания большим группам людей. Это означало, что нужен специально обученный человек, владеющий профессиональной методикой преподавания. Так зародилась профессия учитель.

Самоотверженный специалист



Учителя — универсальные специалисты, которые должны обладать навыками убеждения и публичного выступления, ораторским мастерством. Они непрерывно должны пополнять багаж своих знаний, расширяя кругозор. Профессиональный педагог умеет найти индивидуальный подход к каждому ученику, донести до них информацию так, чтобы она в конечном итоге была усвоена ими. На сегодняшний день существует распространенное мнение, что учителя становятся все менее и менее востребованными, но это далеко не так. Наоборот, школам, университетам и колледжам не хватает квалифицированных кадров. Стать учителем можно, получив высшее профессиональное образование. При этом специалист должен раз в год проходить курсы повышения квалификации.День учителя начали праздновать еще в Советском Союзе задолго до того, как праздник стал официальным. Тогда было понятно, что именно эти люди делают бесценный вклад в воспитание будущего коммунистического поколения. Негласный день учителя в СССР праздновали в первое воскресенье октября. По всему союзу пионеры и октябрята устраивали торжественные линейки и выступления, а учителям дарили подарки. В 1989 году был разработан и запущен конкурс «Учитель года», чтобы общественность знала самых лучших трудящихся специалистов в сфере образования в лицо.

Выбираем подарок для любимого учителя

Практически во всех школах России сохранилась традиция празднования Дня учителя. День учителя еще по-другому считается днем самоуправления в школе. 5 октября вместо учителя можно увидеть преподающих школьников 10-11 классов. Также устраивают праздничные концерты и линейки, дарят любимым учителям подарки. Многие задаются вопросом: а что же подарить специалисту в этой сфере? В первую очередь, определитесь — будет этот подарок коллективным или индивидуальным. Второе — подарок должен быть простым и полезным. Где-то можно проявить творческие способности, например, во время вручения или упаковки. И последний момент в области подбора подарка для учителя — будет он традиционным или в современном исполнении.

К традиционным, как правило, относят коллективные подарки с элементами творчества. Например, фотография класса в рамке своими руками и нарисованная открытка формата А3. Или это может быть набор качественных канцелярских принадлежностей. Хорошим вариантом станет цветок в горшке с инструкцией по уходу, декоративный фотоальбом, чайный сервиз или собранный самостоятельно чайный набор. При подборе индивидуального подарка для учителя можно не ограничивать полет фантазии. Это может быть как печенье с предсказаниями, так и ваза с именной гравировкой. Самым простым и душевным вариантом станет чаепитие с учителем. Ученики могут приготовить самостоятельно блюда и угостить своего классного руководителя. Ведь самое главное — не подарок, а внимание и теплый прием!

Справка. Официально праздник был принят ЮНЕСКО на конференции в Париже 5 октября в 1994 году Указом президента страны. Тогда же Международной организацией труда был составлен документ «О положении учителей». Постановление четко регламентирует понятие профессии «учитель», квалификационные требования к нему, а также политику в сфере образования.

День учителя — это не просто профессиональный праздник в сфере образования, но и отличная возможность поблагодарить тех, кто вместе со знаниями вкладывает в подрастающее поколение еще и частичку своей души.