Логопед из Бердска: В 14 лет я весила 70 кг, а в 21 год — 52 кг

Анастасия Зыбина уверена: каша — классная штука. Она не согласна с мнением, что противоположности притягиваются. И планирует заводить детей, когда будет знать, что с ними делать.

Анастасия Зыбина проходит по 25 тысяч шагов ежедневно.

21-летняя Анастасия Зыбина два месяца работает логопедом в детском саду «Искорка». В ее задачу входит — выявление нарушения речи у детей и корректировка произношения. Если ребенок в три года не говорит или выражается на языке, понятным только близким — это серьезный повод обратиться к специалисту.

— Чтобы у детей не было проблем с речью, нужно с ребенком разговаривать. В идеале — читать книги. Здорово, если мама декламирует произведения наизусть, глядя на ребенка, а не в книгу, — советует героиня постоянной рубрики «Курьер.Среда.Бердск» «Молодой учитель Бердска» Анастасия Зыбина.

Зачем рожать ребенка тогда, когда ты не знаешь, что с ним делать?

Анастасия не замужем. По ее мнению, семью нужно заводить тогда, когда чувствуешь, что созрел для семейной жизни.

— Кто-то и в 20 лет уже готов для семьи, другие только к 30 годам набираются опыта. Противоположности не притягиваются. Представьте, один любит активный образ жизни, другой — домосед. Вечный конфликт интересов. Глобальные интересы должны быть общие, тогда можно дожить и до свадьбы золотой, — убеждена горожанка.

Семейные обязанности должны распределяться как удобно. Хотя мужчина — основной добытчик в семье.

— А вот детей нужно заводить не когда нужно, а когда женщина чувствует себя готовой. Зачем рожать ребенка тогда, когда ты не знаешь, что с ним делать, — рассуждает специалист.

По наблюдениям педагога, дети стали взрослее и самостоятельнее. Возможно, из-за того, что получают мало внимания и опеки со стороны взрослых.

— С одной стороны — это хорошо. С другой — родители жалуются, что они вырастают и убегают из дома. Я не настаиваю, чтобы мамы и папы общались с детьми круглые сутки. Но элементарно спросить: «Доченька, как у тебя дела»? и выслушать — очень ценно для малыша. А не гнать ребенка фразой: «Отстань, я устала»! — констатирует работник детсада.

Если вы решили похудеть, не зацикливайтесь на весе

Свободное время бердчанка любит проводить вне дома. Может уехать за город или пойти в кино. Покататься на велосипеде.

Будущее свое представляет далеко за пределами нашего города.

— Бердск — маленький город. Перспектив никаких. Думаю перебраться в Ростов или Краснодар. Или хотя бы в Академгородок, — размышляет горожанка.

Бердчанка призналась, что в школе у нее были проблемы с весом. В 14 лет она весила 70 кг, сейчас ее вес 52 кг. Летом она проходит 25 тысяч шагов в день. Зимой — 10 километров как минимум.

— У меня были комплексы. Мне неприятно было смотреть на себя в зеркало. А сейчас я ем все, что хочу. Но меня не тянет объедаться бургерами.Если вы решили похудеть, не зацикливайтесь на весе. Больше активности, меньше думайте о каждой съеденной крошке. Но в то же время, думайте о качестве еды. Раньше я ела один раз в день, сейчас — три раза в день. Я ела бутерброды, ну, а сейчас поняла, что каши — классная штука! — говорит девушка.

Раньше девушка увлекалась фантастикой, а сейчас читает Бредбери. Девушка обожает кошек, в планах — покупка сфинкса.

— Они такие симпатичные. От них в разы меньше грязи, потому что они без шерсти, — заключила Анастасия Зыбина.

Автор видео Елена Белоусова

