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5 причин выбрать окна от компании «Паяр»

10:31 22.10.2019 Фото: ТК "Паяр"
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Пластиковые окна в наше время – это необходимость, нежели роскошь и показатель достатка. Количество плюсов от эксплуатации данного вида окон намного превышает количество минусов, поэтому они пользуются большой популярностью. Но как среди обилия фирм и компаний, занимающихся установкой пластиковых окон выбрать свою? На что следует обратить внимание?

5 причин выбрать окна от компании «Паяр»
Окна «Паяр» — это высокое качество и приемлемая цена

Пластиковые окна в наше время – это необходимость, нежели роскошь и показатель достатка. Количество плюсов от эксплуатации данного вида окон намного превышает количество минусов, поэтому они пользуются большой популярностью. Но как среди обилия фирм и компаний, занимающихся установкой пластиковых окон выбрать свою? На что следует обратить внимание?

5 причин выбрать окна от компании «Паяр»

  1. Огромный опыт, проверенный временем. Мы на рынке пластиковых окон почти 15 лет, нас выбирают и нас советуют своим знакомым и друзьям, не переживая за результат работы. Наши профессиональные мастера не боятся абсолютно никаких трудностей, они всегда рады провести качественную и быструю установку пластиковых окон.
  2. Высокие теплосберегающие свойства.  Наши пластиковые окна обладают отличной герметичностью, сохраняя тепло в доме даже в самые лютые зимние морозы. За окном снега и ветра, а в доме всегда тепло и уют. Двух и трехкамерные стеклопакеты помогут сэкономить на отоплении и сберегут теповую энергию там, где нужно.
  3. Красивый внешний вид. Возможность выбирать самый различный дизайн, оформление и форму окон. Любые ваши пожелания мы постараемся воплотить в жизнь. С пластиковыми окнами отлично сочетаются жалюзи, рулонные шторы, а так же практически любые варианты оконного декора.
  4. Хорошие шумопоглащающие свойства. Установив наши окна, вы забудете про оживленные звуки улицы и сможете спать спокойно как днем, так и ночью, даже если за вашим окном располагается оживленная трасса. Но помимо того, что в дом не будут проникать звуки, так же в него не проникнут: пыль, холод и сырость. Пластиковые окна, независимо от погоды всегда остаются в идеальном состоянии.
  5. Простота ухода и обслуживания. Пластиковые окна не требуют покраски или какого-то специализированного обслуживания. Их легко мыть и просто следить за техническим состоянием. Крайне важно следить за чистотой стекол, регулярно смывая грязь. С этой задачей отлично справится теплая вода с небольшим количеством жидкого моющего средства для стекол или посуды, при этом она не повредить поверхность окна.

Вся продукция компании «Паяр» производится на современных автоматических производственных линиях, что обеспечивает высокое качество конструкций, гарантийные обязательства и сервисное обслуживание. Наши окна легко устанавливаются в любых помещениях, ведь мы работаем по отлаженным производственным принципам, в нашей системе работы технологический цикл поставлен, как часы.

Так же наша фирма поможет установить вам безопасные пластиковые окна, с защитой от детей. Это значит, что ребенок никогда не сможет открыть окно самостоятельно, даже на режиме проветривания окно не сможет распахнуться, так как удерживается при помощи специального крепления. С нашей защитой ваш малыш всегда будет в безопасности!

«Паяр» — мы работаем, для того, чтобы в вашем доме было тепло и светло!

Если вам нужна профессиональная помощь специалистов, компания «Паяр» всегда готова ее оказать, просто позвоните: 8-38341-2-77-88; 8-913-469-75-14

Ждем вас по адресу: г. Бердск, ул. Ленина, 69 (БСТ), офис 103

Источник: Раздел ТК «Паяр» на сайте Весь Бердск

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