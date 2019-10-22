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Опорные пункты участковых откроют на ул. Рогачева и Попова в Бердске

10:30 22.10.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Участковые уполномоченные начнут работу на открывшихся участках с 15 ноября.

Опорные пункты участковых откроют на ул. Рогачева и Попова в Бердске
Опорные пункты появятся в Микрорайоне

За прошедшую неделю зарегистрировано 459 сообщений о происшествиях и преступлениях в отделе МВД по Бердску. Из общего количества 15 — о преступлениях, восемь раскрыты, восемь раскрыты из ранее нераскрытых, сообщил на совещании чиновников 21 октября начальник ОМВД по Бердску Владимир Соколов.

По линии ГИБДД выявлено 146 административных правонарушений, на территории города задержано шесть пьяных водителей.

В течение недели полицейские проводили оперативно-профилактическую работу в сфере соблюдения иностранными гражданами административного законодательства. Составлено шесть административных протоколов. Проведены профилактические мероприятия «Дебитор» и «Алкоголь». Задокументировано два факта продажи спиртосодержащей жидкости, пива, несовершеннолетним, отметил Соколов.

С 15 ноября по ул. Рогачева и Попова будет организована работа опорных пунктов, сообщил Владимир Васильевич.

Автор видео Галина Панчева

Мэр Бердска Евгений Шестернин поручил начальнику отдела общественных связей Анне Чекмазовой донести до ТОС информацию об организации данных опорных пунктов участковых уполномоченных полиции.

— Не просто знать информацию, а организовать совместный план работы участковой службы и общественников, план должен быть согласован с начальником полиции, — подчеркнул Шестернин.

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От редакции

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женщина, 22 октября 2019 11:53
Ой, откройте, пожалуйста, на Попова 35, ну сил нет уже смотреть на эти гулянки алкашей и подростков! Что они там творят!!! Пожалуйста, откройте в доме 35 на Попова, дом большой, есть где сделать опорный пункт, жители будут помогать участковому!

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