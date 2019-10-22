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Рожавшую в автомобиле беременную с мигалками доставили в роддом полицейские Новосибирска

10:45 22.10.2019 Фото: МВД по НСО
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Женщину необходимо было срочно доставить в родильный дом Новосибирской городской клинической больницы № 25, расположенной в Новосибирске. Будущий отец подъехал к ближайшему экипажу ДПС и попросил сопроводить его автомобиль в лечебное учреждение.

Рожавшую в автомобиле беременную с мигалками доставили в роддом полицейские Новосибирска
В Новосибирской области автоинспекторы помогли доставить беременную женщину в медицинское учреждение

На телефон доверия ГУ МВД России по Новосибирской области позвонил житель села Коурак Тогучинского района и поблагодарил за оказанную помощь инспекторов дорожно-патрульной службы региональной Госавтоинспекции Евгения Трункина и Сергея Мосолова.

Мужчина сообщил, что 3 октября около 22.00 на автодороге К-19Р «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» в районе села Раздольное у его супруги, с которой они ехали на автомобиле, начались роды. Женщину необходимо было срочно доставить в родильный дом Новосибирской городской клинической больницы № 25, расположенной в Новосибирске. Мужчина подъехал к ближайшему экипажу дорожно-патрульной службы, объяснил ситуацию и попросил сопроводить его автомобиль в лечебное учреждение.

Экипаж ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Евгения Трункина и капитана полиции Сергея Мосолова незамедлительно принял решение о сопровождении автомобиля с роженицей, сообщив при этом в дежурную часть. Включив проблесковые маяки и звуковой сигнал на патрульном автомобиле, автоинспекторы в экстренном порядке доставили женщину в роддом. Убедившись, что роженицу передали медицинским работникам, полицейские вернулись к исполнению служебных обязанностей.

Звонивший на телефон доверия мужчина добавил, что теперь он еще уважительнее стал относиться к сотрудникам полиции, их нелегкой и ответственной работе и пожелал автоинспекторам, оказавшим ему помощь в сложной ситуации, успешной службы.

Источник: МВД по НСО

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