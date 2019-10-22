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Тела убитых в 2012 году депутата и его семьи ОПГ Шишканова найдены закопанными в земле Подмосковья

10:15 22.10.2019 Фото: СК РФ
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Следовали копали на протяжении 12 дней. На глубине 4-метров найдены тела жертв знаменитой ОПГ. У двух трупов в области головы обнаружены пули.

Тела убитых в 2012 году депутата и его семьи ОПГ Шишканова найдены закопанными в земле Подмосковья
Тела убитых нашли спустя 7 лет

Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела о преступном сообществе Шишканова. Его членам инкриминируется ряд тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых убийства, вымогательства, причинение вреда здоровью, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, организация и участие в преступном сообществе и другие, сообщает следственный комитет России.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на проверку полученной в рамках следствия информации, обнаружены тела четырех человек, убитых в 2012 году. Жертвами преступления стали генеральный директор ЗАО «Племзавод Раменское» и трое её родственников. По версии следствия, они были устранены членами преступного сообщества по указанию Олега Медведева (до изменения фамилии – Шишканов) за отказ передать земельные участки.

Следственной группой, в состав которой вошли следователи СК России, оперативные сотрудники ГУУР МВД России, ОРУ ФСБ России и подразделения уголовного розыска в Раменском районе, проведены масштабные работы по исследованию территории вблизи одного из дачных массивов в Раменском районе. Осматриваемая территория составила более 2 тысяч квадратных метров, а максимальная глубина – 10 метров. В результате раскопок, проводимых на протяжении 12 дней, на глубине около четырех метров были найдены и извлечены тела погибших, у двух из них в области головы обнаружены пули.

По изъятым человеческим останкам и пулям назначены все необходимые экспертные исследования, в том числе направленные на установление причин смерти людей.

Детальное расследование этого и других преступлений, к которым причастны соучастники, продолжается. Под стражей остаются 9 фигурантов уголовного дела: Олег Медведев, Эдуард Харьков, Юрий Григорьев, Дмитрий Гусев, Дмитрий Барышников, Юрий Офицеров, Дмитрий Хламкин, Лоретис Виткаускас, Михаил Коровин. Следователи СК России выясняют роль каждого соучастника, а также проверяется их причастность к другим возможным эпизодам преступной деятельности.

Автор видео СК

Тела убитых в 2012 году депутата и его семьи ОПГ Шишканова найдены закопанными в земле Подмосковья
Тела убитых в 2012 году депутата и его семьи ОПГ Шишканова найдены закопанными в земле Подмосковья
Тела убитых в 2012 году депутата и его семьи ОПГ Шишканова найдены закопанными в земле Подмосковья
Тела убитых в 2012 году депутата и его семьи ОПГ Шишканова найдены закопанными в земле Подмосковья
Тела убитых в 2012 году депутата и его семьи ОПГ Шишканова найдены закопанными в земле Подмосковья
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