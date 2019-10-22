Опровергло сообщения о сбое с ракетой на учении «Гром-2019» Минобороны

Там заявили, что целью учения была проверка системы боевого управления Вооруженными силами РФ, а не способность провести пуски максимального количества ракет.

Российские военные опровергли сообщения о сбое с ракетой на учении

Российские военные опровергли информацию о сбое при пуске ракеты подлодкой «Рязань» на прошлой неделе в ходе стратегического учения «Гром-2019».

«Информация о якобы «нештатной ситуации» в ходе стратегического командно-штабного учения «Гром», не соответствует действительности», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

При этом в военном ведомстве заявили, что пуск ракеты с подлодки «Рязань» планировался. «Оценив информацию о техническом состоянии одной из ракет подводной лодки «Рязань», полученную непосредственно перед пуском, было принято решение не задействовать ее в учебном ударе. Отмена пуска данной ракеты никак не повлияла на успешные результаты СКШУ «Гром», — подчеркнули в министерстве.

Там заявили, что целью учения была проверка системы боевого управления Вооруженными силами РФ, а не способность провести пуски максимального количества ракет.

«Все задачи, предусмотренные в ходе учения стратегических сил сдерживания, были выполнены в полном объеме, ракеты достигли заданных полигонов, поразив условные цели и подтвердив заданные характеристики», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что в рамках повышения прозрачности деятельности военного ведомства и в целях предотвращения инцидентов во время анонсирующего брифинга для иностранных военных атташе представители Минобороны РФ раскрыли максимальное количество пусков ракет, которые могли быть осуществлены во время учения.

«Окончательное решение о количестве запускаемых межконтинентальных баллистических ракет принимается с пункта управления Вооруженных сил РФ, исходя из особенностей условной оперативной обстановки и конкретных учебно-боевых задач по нанесению поражения условному противнику», — сообщили военные.

Ранее в понедельник газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к Минобороны РФ, написала, что в ходе стратегических командно-штабных учений «Гром-2019», финальным этапом которых руководил лично президент России Владимир Путин, атомный подводный крейсер К-44 «Рязань» 17 октября запустил одну межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Р-29Р вместо запланированных двух.

По данным издания, врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Евгений Ильин на брифинге 14 октября анонсировал пуск двух ракет Р-29Р. Вторая не вышла из шахтной пусковой установки, и подводный крейсер вернулся на базу с неотстрелянной ракетой.

Один из источников «Ведомостей» предположил, что нештатная ситуация могла произойти из-за отказа некоторых систем подлодки, через которые проходит команда о пуске.

Источник: Интерфакс