Вывозить фекалии из коттеджей может КБУ Бердска

МУП «КБУ» получило тариф на услугу «Вывоз ЖБО

В октябре 2019 года администрация города Бердска утвердила для МУП «КБУ» тариф на вывоз жидких бытовых отходов. Откачка канализации бытового назначения, туалетов, выгребных ям и септиков будет проводиться при помощи новых ассенизаторских машин, которые специально для этого приобрели в МУП «КБУ».

Ас машины могут откачивать нечистоты на расстоянии до 25 метров, с глубины до 4 метров, объем 4 м3, что вполне достаточно для обслуживания бытовой канализации в городе Бердске. Сама откачка занимает 10-20 минут, после чего нечистоты вывозятся на полигон для утилизации бытовых отходов по всем правилам и нормам. И это особенно важно, так как несанкционированный слив стоков наболевший вопрос для жителей города Бердска.

Противоправные действия водителей ассенизаторских машин, сливающих стоки буквально в центре города, нарушают экологию, создают массу неудобства для населения. До недавнего времени борьба с нарушителями зашла в тупик. Привлечь их к административной ответственности не представлялось возможным. Наличие законного оператора по вывозу ЖБО в лице МУП «КБУ» и конкурентный тариф в размере 530 руб. за одну машину позволит побороть ситуацию рыночными методами.

МУП «КБУ» призывает владельце частных жилых домов в городе Бердске пользоваться услугами добросовестных операторов и заказывать вывоз ЖБО у предприятий имеющих соответствующую лицензию.

Оперативно заказать услугу МУП «КБУ» можно по телефону диспетчерской службы 8-913-910-07-80, в личном кабинете абонента ЖКХ через вкладку «Диспетчерская» или через форму на сайте МУП «КБУ» по ссылке. Заявки обрабатываются в онлайн режиме, услуга может быть оказана уже на следующий день.

После откачки стоков водитель подписывает акт, на основании которого на лицевой счет абонента выставляется сумма для оплаты, в размере 530 руб. за одну ас машину. Оплатить услугу можно также как и любую коммунальную услугу от МУП «КБУ» — через личный и платежный кабинет, мобильное приложение или же в кассах РКЦ, банках и отделениях Почты.

Источник: mupkbu.ru