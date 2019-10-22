Все по уму: «Ростелеком» обеспечил новостройку Новосибирска цифровыми сервисами



Новостройка находится на улице Советской в центре Новосибирска рядом со сквером «Альгамбра», который был восстановлен городскими властями совместно с частным инвестором — компанией «Сибирь Девелопмент».

«Ростелеком» установил в жилом комплексе видеонаблюдение, умные домофоны и ворота, оборудовал турникеты в офисных помещениях бизнес-центра на первых этажах здания. Кроме того, оператор подключил Wi-Fi на придомовой территории и в новом сквере, торжественное открытие которого состоялось 18 октября.



«Современный жилой комплекс — это не просто новостройка с ремонтом и благоустроенным двором, а комплексное решение как для жителей, так и для управляющих компаний. — отметил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком». — “Ростелеком” берет на себя вопросы по наполнению домов интеллектуальными сервисами, начиная от базовых телеком-услуг, таких как интернет и интерактивное ТВ, и заканчивая умными системами для обслуживания и содержания отдельных квартир и целых зданий».Оптические линии для работы высокотехнологичных сервисов были проложены в многоэтажке на этапе строительства. Это значит, что новоселы сразу после заселения смогут подключить привычные услуги, а также воспользоваться предложениями «Умного дома», чтобы удаленно контролировать ситуацию в квартире. Например, датчик открытия дверей предупредит об опасности, а умная розетка поможет выключить забытый утюг.За безопасность жителей отвечает и такая услуга как «Умный домофон». Это решение помогает контролировать допуск жильцов и их гостей на территорию дома, а также создавать временные коды доступа в подъезд для гостей или курьеров. IP-домофон удобен тем, что принимать вызов и открывать дверь можно удаленно сразу с нескольких гаджетов: с привычной домофонной трубки, со смартфона или планшета.Система видеонаблюдения с выводом изображения на пульт охраны позволит жителям Prime House в режиме онлайн контролировать двор, детскую площадку, входы в подъезды и въезд в подземную парковку. При необходимости можно запросить архив записей с камер.Также «Ростелеком» завершил работы по внедрению автоматизированной системы сбора показаний с приборов учета. Это умное решение удобно как жильцам, так и управляющей компании: собственникам не нужно будет вручную записывать данные по расходу воды или электроэнергии, интеллектуальные счетчики сами передадут информацию точно в срок.Подробнее узнать о комплексном оснащении жилых домов интеллектуальными услугами можно на сайте или по телефону 8 800 100 0 800.