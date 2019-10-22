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Более 250 КамАЗов мусора с осенней уборки вывезли на полигон ТБО из Бердска

18:00 22.10.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Территорию в 362 гектара очистили 8 500 бердчан. Мусор на свалке принимали бесплатно.

Более 250 КамАЗов мусора с осенней уборки вывезли на полигон ТБО из Бердска
Осенняя уборка города проходила с 7 по 20 октября

Итоги осенней уборки города подвел на совещании чиновников 21 октября начальник УЖКХ Бердска Максим Совбанов.

Массовая осенняя уборка проходила в Бердске с 7 по 20 октября. За это время на полигоне твердых бытовых отходов принимали бесплатно мусор по специальным талонам. Для Центра муниципальных услуг прием продлен до 27 октября.

За две недели собрали и привезли на свалку 1,5 тыс. куб. метров мусора, в том числе ЦМУ собрал порядка 700 куб. метров.

Территорию 362 га убрали 8 500 бердчан.

-Было предложение продлить субботник, но, к сожалению, погода не позволяет это сделать, -подчеркнул Совбанов.

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