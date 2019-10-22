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Учреждена Международная премия ЮНЕСКО им. Д. И. Менделеева в размере 500 тысяч долларов

17:19 22.10.2019 Фото: pixabay.com
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Премия будет присуждаться «за прорывные открытия, выдающиеся инновации и активное содействие развитию фундаментальных наук, которые используются или могут быть использованы в будущем как стимулирующий фактор социально-экономических преобразований и развития общества.»

Учреждена Международная премия ЮНЕСКО им. Д. И. Менделеева в размере 500 тысяч долларов

Генеральная ассамблея ООН провозгласила 2019 год Международным годом Периодической таблицы химических элементов

Исполнительный совет ЮНЕСКО решил учредить международную премию им. Д. И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук. Об этом сообщила пресс-служба Оргкомитета Международного года Периодической таблицы химических элементов.

«В понедельник, 21 октября 2019 года, в Париже на 207-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО было принято решение об учреждении международной премии ЮНЕСКО-России им. Д. И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук. Исполсовет ЮНЕСКО принял решение аккламацией, без голосования, поддержав учреждение премии аплодисментами», — говорится в сообщении.

Размер премии составит 500 тысяч долларов, она будет вручаться ежегодно двум отдельным лауреатам в размере 250 тысяч долларов каждому. Пресс-служба отмечает, что премия будет присуждаться «за прорывные открытия, выдающиеся инновации и активное содействие развитию фундаментальных наук, которые используются или могут быть использованы в будущем как стимулирующий фактор социально-экономических преобразований и развития общества».

Первые премии ЮНЕСКО планирует вручить уже в 2020 году.

Сейчас под эгидой ЮНЕСКО учреждено 23 премии, в том числе 12 премий в сфере науки: 5 премий по естественным наукам и 7 премий по социальным и гуманитарным наукам. Эти награды обычно вручают в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

О годе Периодической таблицы

Генеральная ассамблея ООН провозгласила 2019 год Международным годом Периодической таблицы химических элементов. Он проходит под эгидой ЮНЕСКО во многих странах мира — России, Франции, Испании, Швеции, Японии и других. В рамках Международного года во всех регионах России проводится более 500 научно-популярных и образовательных мероприятий, направленных на привлечение внимания школьников, студентов и молодежи в целом к науке и ее достижениям.

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