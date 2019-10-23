Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица-2020»

Конкурс продолжается. Вы можете присылать свои фото для участия в конкурсе «Бердская красавица-2020».
Конкурс «Бердская красавица» продолжается. Присылайте на электронную почту bkurer@mail.ru фото с пометкой «Бердская красавица-2020». Опубликованные фото участвуют в конкурсе следующего года. Все снимки печатаются по средам в газете «Курьер.Среда.Бердск» и в группе ВКонтакте. После подведения итогов, в ноябре 2019 года, фото победительниц будут опубликованы на большом календаре «Бердская красавица-2020».
Обязательно укажите в письме ваши имя и фамилию, а также номер телефона, чтобы мы могли с вами связаться при подведении итогов.
Для участия необходимо выслать две фотографии.
Одна фотография — в полный рост, другая — портретный снимок. Одна фотография приниматься на конкурс не будет.
Все вопросы задавайте по тел. 2-15-51. Удачного года!
Снимки принимаем с 10 ноября 2018 года по 1 ноября 2019 года.
Она сама красивая.
- без макияжа
- в купальнике
А впрочем....первых два совсем не обязательно!
Не представляете, как же вы все уже надоели!!!!!!!!!!!!!!
Одни и те-же....
Ничего натурального....
Лучше не начинайте.....
Красивенькая...
Также фото по диагонали - что это?
Девушка выгнулась в виде буквы "зю" - они думают, это красиво?
Фото снизу - это вообще шедевр! (ирония).
Девушки ,уважайте себя, хоть немного.
Отправляйте фото, а не случайные снимки на бегу по улице со страшным освещением!
P.S.И таки да, Олейникова Кристина невероятно красивая девушка. Вот уже пол года лучше фото нет.
Не делайте себе портаков (татуировок). Потом будете жалеть об этом всю оставшуюся жизнь!
Мода на всякое АУЕ, как разновидность, всякие котики-цветочки-"умные слова" спадет, а вы останетесь с испохабленным телом.
Татуировки - это для людей низкого социального статуса.
Подумайте над этим!