Он не понял, что его искали: Пропавший в лесу глава омского Минздрава нашелся живым

Пропавший чиновник вышел из леса и позвонил жене. По ее словам он пока не понимает каких масштабов достигли его поиски.
7 мая глава Минздрава Омска Александр Мураховский вместе с бывшей коллегой по больнице, где лежал Алексей Навальный, Натальей Блошкиной и бизнесменом Андреем Козачуком находился в лесу на отдыхе. По словам Козачука, который был последним, кто общался с пропавшим чиновником, они поехали покататься на квадроцикле.
После того, как отдыхающие разъехались каждый на своем транспортном средстве, Мураховский рассказал по рации, что влез в непроходимую местность и бросил квадроцикл, чтобы пойти пешком.
Когда рация перестала работать, связи с главой омского Минздрава не было никакой. Квадроцикл был найден в 6,5 км от базы. Поиски чиновника вели около ста человек.
В областном Минздраве подтвердили, что чиновник нашелся и сообщили, что состояние Александра Мураховского удовлетворительное
До назначения на пост главы Минздрава Омска Александр Мураховский работал главврачом в больнице, куда привезли Алексея Навального из аэропорта. Мураховский не давал разрешения на отправку Навального на лечение в Германию. Наталья Блошкина занимает в данном медучреждении должность замглавврача, пишет Baza.