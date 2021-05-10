США хотят отправить войска из Афганистана в страны Средней Азии
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США хотят отправить войска из Афганистана в страны Средней Азии

7:17:415/10/2021Фото: commons.wikimedia.org
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Соединенные Штаты рассматривают Узбекистан и Таджикистан как плацдарм для переброски своих частей.

Страны Средней Азии хотят создать противовес влиянию России и Китая

США могут перебросить свои войска из Афганистана в страны Средней Азии, сообщает издание Wall Street Journal.

Они заявляют, что лучшими вариантами для размещения станут Узбекистан и Таджикистан, которые находятся на границе Афганистаном. Но это осложняется «большим военным присутствием» России и растущим влиянием Китая.

США нуждаются в базах для размещения военнослужащих, беспилотников, бомбардировщиков и артиллерии. Это необходимо для поддержки правительства Афганистана и ослабления «Талибана». Напомним, что эта организация запрещена в России.

Уточним, что пока вариант размещения рассматривается Минобороны, Госдепартаментом и Белым домом.

- Страны Средней Азии хотят создать противовес влиянию России и Китая, а сами Москва и Пекин разделяют заинтересованность Вашингтона в обеспечении стабильности в регионе, - отмечает источник издания.

Напомним, что представитель США по Афганистану Залмай Халилзад посетил страны Средней Азии, где обсудил ситуацию в Афганистане. По информации источника газеты, Узбекистан и Таджикистан обеспокоены потенциальным распространением насилия.

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войскаафганистансшаталибан
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