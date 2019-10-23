Хотите остаться без зубов?

Наверняка любой человек знает, что такое кариес, и считает его единственной возможной болезнью зубов. Но существует еще множество заболеваний полости рта и зубов, о которых стоит знать каждому.

К числу самых опасных заболеваний относятся киста и флюс. Возможно, что такие болезни вам и знакомы, но можно заблуждаться, что это кратковременные процессы, которые приводят к незначительным болевым ощущениям. Если же такие болезни будут прогрессировать, то это может привести к серьезным последствиям. Давайте разбираться, чем же они так опасны.

Слово «киста» в переводе с греческого означает «пузырь». Это капсула, состоящая из жидкости, клеток и бактерий, которая возникает при проникновении в ткани челюсти вредных бактерий. При этом начинается защитный процесс организма, который пытается оградить инфицированные участки тканей от здоровых участков. Самым опасным моментом в образовании кисты является наличие вероятности того, что она в любой момент может порваться и тем самым заразить кровь и остальной организм.

Существует несколько видов кист:

— Киста прорезывания, которая обычно проявляется в момент, когда зубы прорываются через десну. Это может быть появление первых зубов у маленьких детей или зубов мудрости.

— Резидуальные кисты появляются после удаления корня зуба, когда часть корня остается внутри тканей. Диагностировать такую кисту достаточно сложно, т.к. она похожа на обычную опухоль.

— Радикулярные кисты – наиболее распространенная форма болезни. Зачастую такая киста образуется как следствие запущенности периодонтита.

Схожим по причинам и симптомам заболеванием является периостит, в народе более известного как флюс. Его появление возникает также в результате проникновения микробов и началу воспалительного процесса. Он выглядит как шишка, образовывающаяся на одной стороне лица, что приводит к сильной отечности. Первоначальным этапом лечения является использование противовоспалительных и обезболивающих препаратов.

Причин возникновения кисты и флюса может быть множество:

• Механические травмы.

• Неправильное лечение зубов, пломбировки.

• Инфекционные заболевания, проникшие вглубь тканей.

• Неправильное прорезывание зубов.

• Слабый иммунитет.

• Курение и заболевания органов дыхания.

• Переохлаждение и болезни организма.

Симптомы этих двух болезней схожи:

— Острая пульсирующая боль, которая отдается эхом в ухо, шею, голову;

— Повышение температуры;

— Покраснение десен, появление нехарактерного цвета;

— Осложнение жевательных и глотательных процессов;

— Неприятный запах из полости рта.

Лечение этих болезней практически идентично. Если раньше зачастую просто удаляли зуб и все инфицированные ткани вместе с ним, то сейчас применяются более современные методы. На данный момент процесс лечения подразумевает проделывание отверстия, для того чтобы добраться до очага инфекции. После этого удаляются все вредоносные вещества, производится полная дезинфекция и устанавливается защитный барьер в виде пломбы или специальной пленки. Сам процесс лечения занимает немного времени от 15 минут до часа. Конечно, когда заболевание находится уже в запущенном состоянии, то необходимо хирургическое вмешательство – резекция, в переводе означающая обрезание.

Данный процесс подразумевает полное удаление инфицированных клеток и частичное у корней поврежденных зубов. Сама операция проводится в несколько этапов. Сначала ставится анестезия, создается доступ к поврежденному участку путем разрезания десны. Затем осуществляется тщательная чистка инфицированных областей и удаление зараженных корней зубов. После этого, появившееся свободное пространство заполняют искусственным материалом или плазмой крови самого пациента. А последним этапом является накладка швов. После такой операции следует внимательно относиться к полости рта, использовать мягкую зубную щетку, чтобы не повредить швы, активно полоскать полость рта и стараться не переохлаждаться, не получать механические повреждения.

Определить наверняка, по какой причине болит зуб, флюс это или киста, поможет обращение к профессиональному стоматологу и рентгеновский снимок. Несвоевременное обращение к специалисту может привести к серьезным последствиям, вплоть до летального исхода, поскольку заражение тканей может перекинуться и на весь остальной организм. А профилактические визиты в стоматологический кабинет, хотя бы два раза в год, помогут сохранить здоровье полости рта на долгие годы.