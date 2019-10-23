Путин и Эрдоган заявили о «судьбоносных решениях» по Сирии

На переговорах в Сочи президент России и президент Турции согласовали шаги по выходу из кризиса, созданного на северо-востоке Сирии начавшейся 9 октября турецкой военной операцией «Источник мира» и решением США вывести своих военных из этих районов страны.

Лидеры Турции и России встретились 22 октября в Сочи

Лидеры Турции и России более 6 часов обсуждали турецкую операцию в Сирии. Военные действия прекращены, российских военных отправили на границу с Турцией, а курдские отряды уедут. О чем договорились Путин и Эрдоган — в обзоре РБК.

На переговорах в Сочи 22 октября президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласовали шаги по выходу из кризиса, созданного на северо-востоке Сирии начавшейся 9 октября турецкой военной операцией «Источник мира» и решением США вывести своих военных из этих районов страны.

Что происходило в Сирии накануне переговоров

Турецкая операция началась 9 октября и была направлена против курдских отрядов, так как Анкара считает их террористами и хочет переселить на эти земли сирийских беженцев, проживающих сейчас в Турции. Турция заявляла о цели создать более чем 30-километровую зону безопасности на севере Сирии.

17 октября США и Турция договорились приостановить операцию Анкары на пять дней. За это время курдские отряды должны были покинуть зону, в которой проводилась операция Турции.

В день переговоров Путина и Эрдогана истекал согласованный турецким президентом с вице-президентом США Майком Пенсом пятидневный режим прекращения огня. Эрдоган грозился по истечении этого срока снова начать военные действия.

О чем договорились Путин и Эрдоган

По условиям согласованного в Сочи меморандума, военная операция Турции продолжаться не будет, а под контролем Анкары останется основная занятая в ходе операции территория.

Существующий статус-кво в нынешнем районе операции «Источник мира» между Тель-Абьядом и Рас Аль Айном глубиной до 32 км будет сохранен, говорится в меморандуме. Расстояние между этими двумя городами — около 120 км.

Таким образом Турции не удалось реализовать ранее задекларированную Эрдоганом задачу создать зону безопасности на всей протяженности границы с Сирией. Однако, как напоминает эксперт Российского совета по международным делам Руслан Мамедов, помимо территории, полученной в ходе операции «Источник мира», турецкие военные контролируют и другие районы вдоль границы, занятые в ходе предыдущих двух операций.

После переговоров Путина и Эрдогана Турция завершит операцию в Сирии

С других территорий на границе курдские «Отряды народной самообороны» должны быть выведены в течение пяти дней, начиная с 12:00 23 октября. Содействовать выводу будет российская военная полиция и сирийская пограничная служба. Как только вывод завершится, Россия и Турция начнут совместное патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции «Источник мира», говорится в меморандуме.

Отдельно оговорен статус города Камышлы. В нем не будет проводиться совместное российско-турецкое патрулирование. Сейчас этот крупный город находится под контролем сирийской армии.

Также отдельно указано, что курдские отряды будут выведены из городов Манбидж и Таль Рифат. На этом настаивала турецкая сторона.

Реакция на договоренности

После того как США вывели своих военных с курдской территории, порядка 500 террористов сбежали из тюрем на севере Сирии за двое суток, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

Владимир Путин назвал достигнутые договоренности судьбоносными. Эрдоган также оценил их высоко.

Глава департамента по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун назвал их «началом новой эры в наших двусторонних отношениях».

К чему приведут соглашения Турции и России

Эксперт Мамедов обращает внимание на неучастие Ирана в достигнутых договоренностях, хотя Тегеран является партнером Москвы и Анкары в астанинском формате сирийского урегулирования.

Достигнутые договоренности позволят Эрдогану заявить в Турции о своем успехе и сохранить лицо, говорит старший преподаватель департамента политической науки Леонид Исаев. России в этой ситуации удалось предотвратить кровопролитие, избежать гуманитарной катастрофы, обращает внимание эксперт Мамедов. По его оценке, реализовать положения о совместных патрулях с Турцией в этом районе Сирии будет проще, чем аналогичные договоренности в другой сирийской провинции Идлиб.

Источник: РБК