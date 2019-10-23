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Волосы и лицо в крови: Избили в клинике косметологии певицу из Новосибирска

09:25 23.10.2019 Фото: Instagram
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Она засняла следы избиения на видео и опубликовала его в Сети. Также Валентина оставила ссылки на страницы данной клиники в Instagram, однако аккаунты этого центра из соцсетей на данный момент удалены.

Волосы и лицо в крови: Избили в клинике косметологии певицу из Новосибирска
Пациентка столичной клиники косметологии «Бьюти мед» Валентина обвинила врача в избиении

Участница шоу «Холостяк» Наталья Горожанова сообщила в соцсетях, что ее подруга, певица Валентина была избита в косметическом салоне в Москве. По словам пострадавшей, сотрудники центра отказались предоставить ей информацию о препарате, который ей вводят, после чего разбили лицо.

«Я в 18.10 пошла в салон косметологии, раскрученный в Инстаграм. Врач Соколан Олеся Владимировна вынесла препарат без официальной коробки в пластиковом холдере. Я задала вопрос об отсутствии фирменной коробки и опознавательных знаках бренда. На что получила ответ о том, что «либо вы доверяете врачу, либо нет». Я ответила, что «я вижу вас первый раз и я бы хотела убедиться в оригинальности и качестве препарата, так как мне небезразлично мое здоровье». На что я услышала грубое: «Встала и пошла вон отсюда!» — рассказала девушка.

Со слов Валентины, она включила камеру на телефоне, когда лежала на кушетке, чтобы заснять хамское поведение врача. После этого у нее резко вырвали телефон и начали наносить удары.

Пациентка столичной клиники косметологии «Бьюти мед» Валентина обвинила врача в избиении.

Молодая девушка, которая позиционирует себя как певица и композитор, рассказала об инциденте в Instagram. Лежа на кушетке, девушка включила камеру на мобильном телефоне, чтобы записать действия врача. Как она уверяет, медик вырвала у нее из рук гаджет, Валентина попыталась его забрать, после чего сотрудница клиники начала наносить ей удары.

«Сильные и резкие удары мне по голове и по лицу — носу, глазу, лбу. У меня началось головокружение. Вбежали администраторы: одна держала меня, а вторая пыталась оттащить от «врача Соколан О.В», но она продолжала бить меня по голове, затылку», — вспоминает девушка.
Она засняла следы избиения на видео и опубликовала его в Сети. Также Валентина оставила ссылки на страницы данной клиники в Instagram, однако аккаунты этого центра из соцсетей на данный момент удалены.

Сейчас пострадавшая пациентка находится на лечении в Боткинской больнице. С ее слов, у нее диагностировали перелом носа, сотрясение мозга и травму головы. Девушка намерена обратиться в правоохранительные органы с просьбой привлечь врача к ответственности.
Видео 18+

Источник: ren.tv

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От редакции

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Новый мэр, 23 октября 2019 09:49
Показалась она кайфует от происходящего

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