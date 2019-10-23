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«Отправят» на портал Госуслуг судебных приставов в России

14:45 23.10.2019 Фото: pixabay.com
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Ирина Яровая заявила, что основная задача проекта — выстроить простой алгоритм взаимодействия судебного пристава и гражданина.

Отправят на портал Госуслуг судебных приставов в России
Закон об онлайн-общении с судебными приставами принят нижней палатой парламента

Государственная Дума приняла закон о взаимодействии с судебными приставами через портал госуслуг в окончательном, третьем чтении на пленарном заседании 22 октября.

Принятый документ предусматривает поправки в Федеральный закон №229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

По словам одного из авторов инициативы, заместителя Председателя ГД Ирины Яровой, основной задачей было выстроить простой алгоритм взаимодействия судебного пристава и гражданина.

«Очень важно, чтобы человек, имея на руках судебное решение, был гарантированно еще защищен в том, что это судебное решение будет безусловно исполняться — надлежаще, добросовестно, в установленном законом порядке», — подчеркнула Ирина Яровая.

Зампред нижней палаты парламента пояснила, что переход к онлайн-контакту в первую очередь решит проблему оперативности взаимодействия и контроля за работой службы. Помимо этого, подчеркнула Яровая, упрощается возможность подачи жалоб и обращений граждан, что является для них «безусловной ценностью».

Более того, новый закон сделает доступной информацию о порядке исполнения судебных решений для обеих сторон процесса, что особенно актуально для лиц, не имеющих возможности явиться к приставам самостоятельно: для мам с маленькими детьми по алиментам, инвалидов и т. д.

Источник: dumatv.ru

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