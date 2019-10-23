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КамАЗ снес морду белому роскошному Mercedes и влетел в светофор в Бердске

14:12 23.10.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Авария произошла на пешеходном переходе перекрестка улиц Маяковского и Суворова.

КамАЗ снес морду белому роскошному Mercedes и влетел в светофор в Бердске
ДТП произошло в обед 23 октября

Столкновение белого Mercedes и КамАЗа на перекрестке улиц Суворова и Маяковского произошло сегодня, 23 октября в 13.45 дня в Бердске. Владельца роскошной иномарки и владельца грузовика не спас светофор. ДТП произошло прямо на пешеходном переходе. Водители выставили аварийные знаки, чтобы не спровоцировать очередное ДТП. Ведь дороги в Бердске из-за ночного холода и дневного тепла стали скользкими. В результата ДТП никто не пострадал.

По информации «Курьер. Среда. Бердск», автомобиль, за рулем которой частенько находится девушка, нередко ездит в Микрорайоне Бердска. По мнению автолюбителей, девушка «рулит» весьма профессионально. Но на месте ДТП автоледи видно не было.

Автор видео «Курьер. Среда. Бердск»

КамАЗ снес морду белому роскошному Mercedes и влетел в светофор в Бердске
КамАЗ снес морду белому роскошному Mercedes и влетел в светофор в Бердске
КамАЗ снес морду белому роскошному Mercedes и влетел в светофор в Бердске
КамАЗ снес морду белому роскошному Mercedes и влетел в светофор в Бердске
КамАЗ снес морду белому роскошному Mercedes и влетел в светофор в Бердске
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От редакции

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Аноним, 23 октября 2019 14:20
курьер давайте более достоверную информацию при чем тут светофор в 13-15 он точно не работал . В 13-45 возможно тоже а для водятлов там таблички треугольник и ромбик на столбиках стоят .
Аноним, 23 октября 2019 14:21
судя по положению камаза он прав.
a.danilov, 23 октября 2019 14:25
судя по положению камаза- нет
Аноним, 23 октября 2019 14:43
При чем тут положение?
Разве весь ответ не в том, какой был сигнал светофора?

А уж при чем тут скользко вообще непонятно. Или для красного словца?

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