КамАЗ снес морду белому роскошному Mercedes и влетел в светофор в Бердске

ДТП произошло в обед 23 октября

Столкновение белого Mercedes и КамАЗа на перекрестке улиц Суворова и Маяковского произошло сегодня, 23 октября в 13.45 дня в Бердске. Владельца роскошной иномарки и владельца грузовика не спас светофор. ДТП произошло прямо на пешеходном переходе. Водители выставили аварийные знаки, чтобы не спровоцировать очередное ДТП. Ведь дороги в Бердске из-за ночного холода и дневного тепла стали скользкими. В результата ДТП никто не пострадал.

По информации «Курьер. Среда. Бердск», автомобиль, за рулем которой частенько находится девушка, нередко ездит в Микрорайоне Бердска. По мнению автолюбителей, девушка «рулит» весьма профессионально. Но на месте ДТП автоледи видно не было.

Автор видео «Курьер. Среда. Бердск»

