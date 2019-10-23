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Для чего проводить специальную оценку условий труда

16:03 23.10.2019
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Закон говорит о том, что каждый работодатель должен обеспечить своим сотрудникам максимально безопасные и комфортные условия для высокопроизводительного труда.

Для чего проводить специальную оценку условий труда
Очень важно исключить из рабочего процесса потенциально опасные и вредные производственные факторы. Если не соблюдать установленные нормы, то рано или поздно это может привести к несчастным случаям и ухудшению здоровья работников. Естественно предположить, что этот факт не останется без внимания государственных институтов и общественности в целом. Именно поэтому оценка так важна. Проводят её специалисты в тандеме с экспертными лабораториями, подробнее с алгоритмом ознакомит ссылка https://lab-ecostar.ru.
Человеческий ресурс по-прежнему можно отнести к наиболее ценным. Его влияние на результат предельно велико. Именно поэтому каждый работодатель заинтересован в том, чтобы исключить негативное воздействие, и минимизировать таковое, насколько это возможно.

Проведение СОУТ — это обязательный этап для многих предприятий. Некоторые представители рынка самостоятельно инициируют процедуру. Такой подход верный и приветствуется контролирующими органами. Специальная оценка условий труда также необходима для того, чтобы определить сумму отчислений в Пенсионный фонд, а также компенсационных выплат. Работодатель не имеет права лишать свои работников этого блага, прописанного в законодательных нормах.
Процедуру нельзя назвать простой. Она требует исключительно профессионального вмешательства. Без привлечения аккредитованных и квалифицированных специалистов здесь не обойтись. Необходима качественная лабораторная база и специальное оборудование.
Многие проводят оценку ввиду того, что хотят выявить потенциальные риски и разработать эффективные мероприятия по устранению таковых. Указанный подход также достоин уважения. Руководители предприятий должны понимать, что экономия в этом случае неуместна, поскольку именно на них возлагается ответственность за жизнь и здоровье работников. Халатность и небрежность в вопросах безопасности могут стоить очень дорого и быть чреваты чередой пагубных последствий, которые негативно отразятся на перспективах отдельного бизнес-направления.

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