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Дмитрий Киселев: сам Путин говорил, что думает о преемнике с утра до вечера

19:04 23.10.2019 Фото: Стоп-кадр
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Я считаю, что любой ответственный политик должен обеспечить преемственность власти», — сказал Киселев на лекции для первокурсников факультета журналистики МГУ.

Дмитрий Киселев: сам Путин говорил, что думает о преемнике с утра до вечера
Дмитрий Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника

Владимир Путин готовит себе преемника на посту президента России, так как не сделать этого было бы безответственно, заявил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

«Сам Путин говорил, что он думает об этом с утра до вечера. Безответственно для него уйти, хлопнув дверью и не оставив после себя преемника. Я считаю, что любой ответственный политик должен обеспечить преемственность власти», — сказал Киселев на лекции для первокурсников факультета журналистики МГУ. Мероприятие заранее не анонсировалось и прошло вместо лекции декана факультета Елены Вартановой.

Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.

«Ответственные политики готовят себе преемника. Это нормально. Другое дело, что в Америке Хиллари не избрали, то есть преемник оказался неудачным. Естественно, что решать будет народ, будут прямые выборы. Так же, как Ельцин оставил себе преемника, Путина, но потом Путин прошел через прямые выборы», — пояснил Киселев.

Полномочия Путина на посту президента истекут в 2024 году. Согласно Конституции России, одно и то же лицо не может занимать пост президента более двух сроков подряд. Это означает, что Путин, который был избран главой государства в 2012 году и переизбран в 2018 году, не сможет участвовать в президентских выборах 2024 года.

В июле глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров предположил, что Путин ищет преемника среди политиков нового поколения и им может стать человек в возрасте 40–50 лет, который будет отличаться ответственностью, современностью и динамичностью, а также опытом государственного управления.

«Главное — с сильным характером и обязательно патриот, который никогда не пожертвует суверенитетом России и статусом великой державы ради заморских «печенек», — сказал тогда Федоров.

Ранее сам Путин неоднократно отвечал на вопросы о подготовке им своего преемника. 27 июня в интервью The Financial Times президент сказал, что думает об этом начиная с 2000 года.

«Конечно, кого‑то действующий руководитель всегда поддерживает, и это существенная поддержка, если сам он пользуется уважением и доверием народа, но в конечном итоге выбор всегда за гражданами Российской Федерации», — сказал тогда Путин.

В ходе прямой линии 2018 года Путин также говорил, что «всегда» думает о подготовке преемника, отметив появление в России «нового молодого поколения управленцев», которые будут в состоянии взять на себя ответственность за страну.

Источник: РБК

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