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Выдать ключи от квартир обманутым дольщикам пообещал Андрей Травников

12:30 24.10.2019 Фото: pixabay.com
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Завершение строительства многоквартирных домов по проспекту Дзержинского и улице Чукотской в Новосибирске взято на особый контроль министерства строительства Новосибирской области.

Выдать ключи от квартир обманутым дольщикам пообещал Андрей Травников
Минстрой региона исполнит поручения Губернатора Андрея Травникова по вводу долгостроев в Новосибирске

Завершение строительства многоквартирных домов по проспекту Дзержинского и улице Чукотской в Новосибирске взято на особый контроль министерства строительства Новосибирской области. Соответствующие поручения 23 октября дал губернатор Андрей Травников в ходе личного приема граждан, где были рассмотрены вопросы долевого строительства.

Глава региона в ходе личного приема встретился с участниками долевого строительства. Андрей Травников подчеркнул, что в настоящее время начинает работать Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства, деятельность которого направлена на завершение строительства домов, возводящихся с привлечением денежных средств граждан. Также губернатор дал ряд поручений министерству строительства Новосибирской области по достройке объектов по проспекту Дзержинского и улице Чукотской в Новосибирске.

В числе поручений – проработка вопросов, связанных с вводом обозначенных объектов, а также вопросов подключения объектов к системе отопления и монтажа лифтового оборудования, совершенствования механизмов непосредственного взаимодействия между подрядчиком и дольщиками по заключению договоров субподряда, порядка оплаты и другим.

Исполнение всех поручений взято министерством строительства Новосибирской области на жесткий контроль. Особое внимание будет уделено взаимодействию ведомства с гражданами – специалисты регионального минстроя подключатся к работе инициативной группы, созданной дольщиками многоквартирных домов по проспекту Дзержинского и улице Чукотской.

Напомним, что правительство Новосибирской области в лице министерства строительства в настоящее время делает все возможное в рамках правового поля по защите прав пострадавших дольщиков, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов, и чьи права нарушены. Как прокомментировали в министерстве строительства региона, на постоянной основе ведется конструктивная работа с ЖСК, инициативными группами и отдельными гражданами, и в тех случаях, когда ведется конструктивная работа, есть определенная позитивная динамика.

Источник: nso.ru

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