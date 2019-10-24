В рубрику «Сообщи свои новости» написала Мила:
Жаловались на баню — так воду и вообще отключили на 3 дня!
Жаловались на баню — так воду и вообще отключили на 3 дня!
От редакции: Мила, по каким адресам?
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Мила:
Спасибо за ваш голос
От редакции
У вас отключили? По какому адресу?
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Автор, хоть бы адрес уточнили чтоли