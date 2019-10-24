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Жаловались на баню — так воду и вообще отключили на 3 дня!

20:00 24.10.2019
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От редакции: Мила, по каким адресам?

В рубрику «Сообщи свои новости» написала  Мила:
Жаловались на баню — так воду и вообще отключили на 3 дня!

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От редакции

У вас отключили? По какому адресу?

Аноним, 24 октября 2019 21:33
ничего не отключали.
Автор, хоть бы адрес уточнили чтоли

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