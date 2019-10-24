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Видео нападения медведя на дрессировщика в цирке в Карелии выложили зрители в сеть

20:45 24.10.2019 Фото: Галина Гурьева/vk.com/fomina_galja
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Медведя угомонили электрошокером. Зрители испытали ужас. Но циркачи шоу не остановили.

Видео нападения медведя на дрессировщика в цирке в Карелии выложили зрители в сеть
Медведь напал на дрессировщика во время циркового шоу в Карелии

23 октября в городке Олонец в Карелии медведь напал на дрессировщика во время выступления цирка-шапито «Аншлаг». Гвоздь программы  — номер «Косолапый и садовая тачка».

Сначала гималайский мишка послушно выполнял команды дрессировщика, но затем внезапно накинулся на циркача и повалил его на землю, пытаясь вцепиться в шею.

Помощник дрессировщика безуспешно пытался отогнать медведя пинками, но сделать это удалось, только когда в ход пустили электрошокер.

Медведь был в наморднике, и дрессировщик остался жив, хоть и получил глубокие царапины от когтей.

— Такого явно никто не ожидал! У меня до сих пор коленки трясутся! В полнейшем шоке, что при габаритах медведя (думала, будут милые плюшевые медвежата) не сделать ограду для безопасности зрителей.
Никто не пострадал, но это не точно, — написала у себя в группе Галина Гурьева. — Снимать запрещено, но я была бы не я без телефона. В конце видео видно в руках шокер, медведь пошёл к нашей секции и все как в тумане, как его угомонили я уже не видела.

Несмотря на инцидент, шоу не прекратили. Заметим, что никакого заграждения между ареной и зрителями не было.

Видео Галина Гурьева/vk.com/fomina_galja

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От редакции

Ходите в шапито?

Аноним, 24 октября 2019 21:18
Нечего мучить животных.Все животных из этих конслагерей нужно на законодательном уровне выпускать в природу,и чем быстрее тем лучше.
Аноним, 24 октября 2019 21:23
Медведь просто решил расправится с издевателем при всех.
Надоело ему плясать на задних лапках в жилетке дворника через розги и правильно сделал.
Гость, 24 октября 2019 22:37
Так-то Михайло Потапыч ухоженный, гладкий такой! Видно, что кормят его хорошо!
Аноним, 24 октября 2019 22:59
Разогнать эти цирки к чертовой бабушке

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