Видео нападения медведя на дрессировщика в цирке в Карелии выложили зрители в сеть

Медведь напал на дрессировщика во время циркового шоу в Карелии

23 октября в городке Олонец в Карелии медведь напал на дрессировщика во время выступления цирка-шапито «Аншлаг». Гвоздь программы — номер «Косолапый и садовая тачка».

Сначала гималайский мишка послушно выполнял команды дрессировщика, но затем внезапно накинулся на циркача и повалил его на землю, пытаясь вцепиться в шею.

Помощник дрессировщика безуспешно пытался отогнать медведя пинками, но сделать это удалось, только когда в ход пустили электрошокер.

Медведь был в наморднике, и дрессировщик остался жив, хоть и получил глубокие царапины от когтей.

— Такого явно никто не ожидал! У меня до сих пор коленки трясутся! В полнейшем шоке, что при габаритах медведя (думала, будут милые плюшевые медвежата) не сделать ограду для безопасности зрителей.

Никто не пострадал, но это не точно, — написала у себя в группе Галина Гурьева. — Снимать запрещено, но я была бы не я без телефона. В конце видео видно в руках шокер, медведь пошёл к нашей секции и все как в тумане, как его угомонили я уже не видела.

Несмотря на инцидент, шоу не прекратили. Заметим, что никакого заграждения между ареной и зрителями не было.

Видео Галина Гурьева/vk.com/fomina_galja