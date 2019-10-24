Фальсифицированное сливочное масло изъяли из школ и детских садов Петербурга

Было выяснено, что продукт не соответствует требуемым санитарно-техническим нормам — там обнаружено растительное сырье, чего быть не должно.

Даты изготовления сливочного масла для детских садов были поставлены числом, которое еще не наступило

На официальном сайте Россельхознадзора по Санкт-Петербургу размещена фотография коробок изъятого сливочного масла, которое предполагалось доставить в школы и детские сады Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Как сообщает надзорное ведомство, фальсификат удалось обнаружить благодаря системе «Меркурий».

На потенциально-небезопасном масле значился производитель «Лав продукт». Посредником между компанией и конечным потребителем была организация ООО «Рекорд Плюс», то есть она перекупала масло. После того как сотрудники Россельхознадзора изучили внесенные в систему «Меркурий» данные, выяснилось, что масло «изготовлено из воздуха» — никаких поставок сырья на предприятие не было.

Исследование проб масла

После изъятия фальсификата, масло было направлено в лабораторию для изучения состава. В частности было выяснено, что продукт не соответствует требуемым санитарно-техническим нормам — там обнаружено растительное сырье, чего быть не должно.

Увеличенные сроки годности

Предыдущее громкое разоблачение Россельхознадзор было связано с уличением некоторыми производителями в неправильных маркировках сроков годности. Благодаря системе «Меркурий» было обнаружено, что даты изготовления были поставлены числом, которое еще не наступило. В этом были замешены такие компании как «Гранд», «ТК Мир Колбас», «Великоросс».

Источник: МедикФорум