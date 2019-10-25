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Победим нищету: Рост доходов россиян вырастет на 0,2% в 2019 году

17:45 25.10.2019 Фото: pixabay.com
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«Сейчас доходы [населения] у нас почти не растут… По этому году будет 0,2-0,5% роста. И это после того, как у нас фактически с 2015 года почти 10%-ный провал реальных доходов населения», — сказал главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

Победим нищету: Рост доходов россиян вырастет на 0,2% в 2019 году
ВЭБ.РФ прогнозирует рост доходов россиян в 2019 году

Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач ожидает, что доходы населения России вырастут по итогам текущего года на 0,2-0,5%. Такое мнение он высказал на конференции международного рейтингового агентства Moody»s.
«Сейчас доходы [населения] у нас почти не растут… По этому году будет 0,2-0,5% роста. И это после того, как у нас фактически с 2015 года почти 10%-ный провал реальных доходов населения», — сказал он.

Перспективы роста экономики

Российская экономика может достичь темпов роста в 3-4% без инфляционных последствий и перегрева, заявил Клепач.

«Есть оценки 1,5%, есть оценки ЦБ и ниже. Но если мы инвестируем, то потенциальный ВВП будет расти, как бы мы его не считали. В этом смысле у нас есть реальная возможность выйти на темпы роста в 3% с лишним — 4%, при этом без инфляционных последствий и перегрева экономики», — сказал Клепач.

При этом реализация нацпроектов позволит решить ряд проблем России, но не даст достаточно ускорения для достижения темпов роста в 3% в год.

«Эффект [от национальных проектов] будет в принципе 0,3-0,4 процентного пункта к ВВП, начиная с 2020 года, особенно 2021-2024 годы. То есть выйти на 3% только за счет этого нельзя, но определенный импульс ускорения плюс решение, я бы так сказал, и наиболее узких, и неотложных проблем это позволит сделать», — отметил Клепач.

Согласно опубликованным ранее предварительным данным Росстата, за третий квартал 2019 года реальные располагаемые доходы россиян выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом за январь — сентябрь реальные располагаемые доходы граждан РФ увеличились на 0,2% в годовом выражении.

Источник: ТАСС

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От редакции

Победим?

Аноним, 25 октября 2019 18:00
смотрю новости несколько последних дней, что происходит в мире. есть подозрение, что везде в мире периферия начинает полыхать. Как симптом: избыточная ярость протестующих, ее не соответствие формальному поводу, например,недавнее повышению цены на проезд в метро, как в Чили или налог на ватсап в Ливане,где власти были вынуждены отменить его из за яростных протестов... т.е. это говорит о том, что реальным, а не формальным поводом является что то другое. Склонен согласиться с Кагарлицким, что реальной причиной является исчерпание ресурса устойчивости домохозяйств. т.е. большинство людей просто не имеют внутреннего, семейного стабфонда. а весь доход просто проживается.

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