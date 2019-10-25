2,4 кг наркотиков пришлось достать из тайников наркоторговцам из Бердска при задержании спезназом

При личном досмотре одного из задержанных полицейские обнаружили наркотическое средство синтетического происхождения массой около 970 граммов, предназначенное для сбыта.

В гаражном боксе полицейские изъяли 460 граммов «синтетики» и 12,6 грамма кокаина

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области задержали двух жителей города Бердска в возрасте 24 и 25 лет, подозреваемых в сбыте наркотических средств в особо крупном размере на территории Новосибирской области.

Подозреваемых задержали в Новосибирском районе на Краснояровском шоссе. Задержание проводилось при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» регионального главка МВД России.

При личном досмотре одного из задержанных полицейские обнаружили наркотическое средство синтетического происхождения массой около 970 граммов, предназначенное для сбыта.

В дальнейшем из тайников-закладок, сооруженных задержанными в разных районах Новосибирска и Новосибирской области, а также в гаражном боксе, арендованном фигурантами в городе Бердске, полицейские изъяли 460 граммов «синтетики» и 12,6 грамма кокаина.

Кроме того, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полицейские предотвратили сбыт фигурантами через тайник-закладку синтетического наркотического средства массой около 958 граммов.

Всего из незаконного оборота сотрудники полиции изъяли более 2400 граммов наркотических средств (α-PVP, МДМА, гашиш и кокаин).

Возбуждено уголовное дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Задержанным предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование, устанавливаются каналы поставки наркотиков в Новосибирскую область.