Мария Бутина вернулась из тюрьмы США в Россию

Марию Бутину задержали в июле 2018 года и осудили на 18 месяцев за «сговор с целью незаконной работы иностранным агентом»

Самолет с россиянкой Марией Бутиной, освобожденной из американской тюрьмы, совершил посадку в столичном аэропорту Шереметьево, передает корреспондент РИА Новости.

Россиянка прилетела рейсом SU 111. По дороге она рассказала журналистам, что прежде всего хочет вернуться к семье и «сказать спасибо всем», кто ее поддерживал.

В аэропорту Бутину встречали отец и официальный представитель российского МИД Мария Захарова.



В самолете Бутина дала интервью Sputnik и RT, в котором рассказала о пребывании в американской тюрьме, освобождении и планах на будущее.Около четырех месяцев она провела в одиночном заключении. По словам девушки, там ее спасали жесткое расписание, спорт и вера.«Чтобы не сойти с ума, у вас должен быть очень строгий план. Каждый час должен быть чем-то занят. Как только вы позволяете себе расслабиться и просто думать, мозг начинает накручивать вас: а что если, а вдруг. Это меня поддерживало», — призналась Бутина.Во время заключения она изучала книги по иконописи и искусству, а также читала русскую классику.В камере было очень холодно, выпускали из нее исключительно по ночам, продолжила рассказ Бутина.«У меня было время с часу до трех ночи. В это входит телефон. У меня были ситуации, когда не могла дозвониться родителям по полчаса. Время истекло — ты закрываешь дверь. Никого не волнует, дозвонился ты или нет», — сказала она.Бутина добавила, что работала в тюрьме: мыла посуду в столовой и учила заключенных математике. За преподавание она получала по 17 долларов в месяц, а работа посудомойкой оказалась выгоднее — почти 29 долларов.В день освобождения, по словам девушки, ее часами держали взаперти, еду и воду приходилось выпрашивать, а к самолету ее доставили с вооруженной охраной.«Мне звонок обещали — папе позвонить. В конечном итоге ребята из «Аэрофлота» мне здесь помогли. Хоть папе написали. Меня опять обманули. Мне обещали один звонок родителям: сказать, когда рейс мой прилетает», — возмутилась Бутина.Каждый день своего заключения девушка описывала на бумаге, в результате набралось больше тысячи страниц. Теперь она планирует сделать на этой основе некий «творческий проект».Конкретных планов у Бутиной пока нет, но она не исключает, что займется защитой прав осужденных. Кроме того, она не намерена отказываться и от продвижения права на самооборону, то есть на владение огнестрельным оружием.Девушка также добавила, что, возможно, предпримет какие-то юридические шаги по защите своей репутации, пострадавшей из-за судебного разбирательства в США, но предпочла пока не говорить, что именно собирается сделать.«Я этот вопрос не оставлю, потому что это вопрос принципа», — заключила она.Марию Бутину задержали в июле 2018 года и осудили на 18 месяцев за «сговор с целью незаконной работы иностранным агентом».Она признала себя виновной, в противном случае ей грозило бы многолетнее тюремное заключение.Срок Бутиной истекал 5 ноября, но его сократили на десять дней.

Источник: РИА Новости