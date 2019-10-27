Выколола глаза из-за ревности 5-месячному сыну мать в Хакасии

В настоящее время ребенок госпитализирован, его 46-летняя мать задержана, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В селе Таштып 46-летняя женщина после ссоры с мужем, на почве ревности причинила своему пятимесячному сыну повреждения обоих глаз

Следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасии возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. «б» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), пишет СК РФ.

По предварительной версии следствия, 26 октября 2019 года в селе Таштып 46-летняя женщина после ссоры с мужем, на почве ревности причинила своему пятимесячному сыну повреждения обоих глаз.

В настоящее время ребенок госпитализирован, его мать задержана, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.