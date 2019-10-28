Кариес: как с ним не здороваться? Или уже попрощаться раз и навсегда

Правильное питание так же играет немаловажную роль, как и чистка зубов

Зубы человека являются одним из важнейших органов в организме наряду с другими. Без них невозможно представить нормальное и полноценное питание. От здоровья зубов во многом зависит и здоровье желудка, а также свежее дыхание и красивая улыбка. По медицинским определениям зубы представляют собой костное образование, которое, несмотря на свое прочное строение, ежедневно подвергается неблагоприятным факторам. Самым распространенным заболеванием, влекущим за собой серьезные последствия, выступает кариес. С ним нужно не только бороться, но и соблюдать ежедневные профилактические меры по его предупреждению.

Если проигнорировать факт образования кариеса на зубе и не приступить к его своевременному лечению, можно заработать серьезные осложнения, такие как пульпит и периодонтит. Пульпит провоцирует воспаление зубных нервов, а периодонтит – образование гноя в корне зуба.

Избавляемся от причины

Развитию кариеса способствует множество неблагоприятных факторов. Среди них различают недостаточную гигиену полости рта, неправильное питание, другие заболевания полости рта, недостаток витаминов, которые укрепляют зубную эмаль, а также недостаточное слюноотделение. В первую очередь, человек должен тщательно следить за гигиеной полости рта. Это означает, что утром и вечером необходимо чистить зубы, а после приема пищи полоскать рот, чистить зубной нитью или пожевать жевательную резинку не более пяти минут. Откажитесь от зубной пасты с полок массмаркета в пользу зубного порошка. Дело в том, что в составе современных зубных паст содержатся агрессивные чистящие средства (ПАВы), которые так же содействуют разрушению зубной эмали. Ополаскиватель для рта тоже следует выбрать с минимальным составом. Не рекомендуется употреблять жевательную резинку со вкусами. Лучше отдать предпочтение классическому вкусу или мятному. При чистке зубов не забывайте чистить язык, на котором за сутки скапливаются микробы. Не забывайте раз в неделю мыть зубную щетку с мылом.

Правильное питание так же играет немаловажную роль, как и чистка зубов. Ежедневное употребление пищи с высоким содержанием сахара разрушает зубную эмаль! Кислая, или слишком горячая еда входит в эту же категорию. На успешное развитие кариеса влияет пагубная привычка – курение. При вдыхании ядовитого дыма зубная эмаль подвергается воздействию температуры в 150 градусов по Цельсию! Кариесу подвержены и те люди, которые пьют воду плохого качества, имеют хронические заболевания и испытывают ежедневные стрессы. Все эти перечисленные факторы активизируют обитающие во рту бактерии, вырабатывающие молочную кислоту, которая, в свою очередь и разрушает эмаль зуба.

Кариес бывает как нескольких видов, так и может появляться в разных местах зуба. Пришеечный кариес располагается рядом с десной. Считается одним из самых опасных, так как его развитие быстро достигает зубного корня. Фиссурный кариес поражает углубление в зубе, открывая доступ к пульпе. К легкому кариесу относят поражение контактных (кусающих) поверхностей. Вторичным кариесом считается образование между пломбой и здоровой частью зуба. Также, заболевание различают и по степени тяжести: темное пятно, поверхностное поражение, кариес среднего и глубокого уровня поражения. Чтобы предупредить появление болезни, приобретите специальное стоматологическое зеркальце, с помощью которого можно осмотреть полость рта. При первых признаках кариеса незамедлительно обращайтесь к специалисту.

Лечить только у врача

Профессиональный врач-стоматолог проводит лечение кариеса в два этапа. Первый этап – удаление пораженного слоя зуба, рентгенографический снимок зуба, очистка зубных каналов в десне, установка лекарства и временной пломбы на место поражения. Спустя определенное время (для каждого пациента оно устанавливается индивидуально, но не превышает более 10 дней), на вторичном приеме специалист установит постоянную пломбу с восстановлением естественной формы зуба. Для профилактики образования кариеса рекомендуется регулярно покрывать зубы фтором. Фтор в умеренной концентрации представляет собой сильную защитную оболочку для зубной эмали. Также, принимайте пищу и витамины, содержащие в себе кальций.

Соблюдение этих несложных рекомендаций каждый день позволит вам позабыть раз и навсегда о таком неприятном заболевании, как кариес.