Дом мебели «Север»: Удобный диван — залог уютной гостиной

В магазине Дом мебели «Север» огромный выбор удобных и функциональных моделей диванов, широкий ассортимент цветовой гаммы и приятные цены, которые порадуют каждого.

Удобный диван — залог уютной гостиной

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Наиболее универсальным, неотъемлемым предметом обстановки является диван. Его устанавливают в домашних интерьерах, в офисах, салонах красоты, супермаркетах. На диван приходится огромная нагрузка ежедневно. К выбору данного предмета мебели нужно подходить основательно.

В магазине Дом мебели «Север» огромный выбор удобных и функциональных моделей диванов, широкий ассортимент цветовой гаммы и различный механизмы сборки и разборки . У нас, вы непременно найдете диван своей мечты!

Приходите, выбирайте, покупайте!

Ждем вас ежедневно с 10.00 до 19.00, по адресу: Вокзальная 54 А

т.8-996-545-2839

Источник: Раздел Дома мебели «Север» на сайте Весь Бердск