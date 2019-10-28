Дом мебели «Север»: Удобный диван — залог уютной гостиной

Наиболее универсальным, неотъемлемым предметом обстановки является диван. Его устанавливают в домашних интерьерах, в офисах, салонах красоты, супермаркетах. На диван приходится огромная нагрузка ежедневно. К выбору данного предмета мебели нужно подходить основательно.
В магазине Дом мебели «Север» огромный выбор удобных и функциональных моделей диванов, широкий ассортимент цветовой гаммы и различный механизмы сборки и разборки . У нас, вы непременно найдете диван своей мечты!
Приходите, выбирайте, покупайте!
Ждем вас ежедневно с 10.00 до 19.00, по адресу: Вокзальная 54 А
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Источник: Раздел Дома мебели «Север» на сайте Весь Бердск