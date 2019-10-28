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Дом мебели «Север»: Удобный диван — залог уютной гостиной

09:02 28.10.2019 Фото: pixabay.com/
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В  магазине Дом мебели «Север» огромный выбор удобных и функциональных моделей диванов, широкий ассортимент цветовой гаммы и приятные цены, которые порадуют каждого.

Дом мебели Север: Удобный диван залог уютной гостиной
Удобный диван — залог уютной гостиной

Наиболее универсальным, неотъемлемым предметом обстановки является диван. Его устанавливают в домашних интерьерах, в офисах, салонах красоты, супермаркетах. На диван приходится огромная нагрузка ежедневно. К выбору данного предмета мебели нужно подходить основательно.

В  магазине Дом мебели «Север» огромный выбор удобных и функциональных моделей диванов, широкий ассортимент цветовой гаммы и различный механизмы сборки и разборки . У нас, вы непременно найдете диван своей мечты!

Приходите, выбирайте, покупайте!

Ждем вас ежедневно с 10.00 до 19.00, по адресу: Вокзальная 54 А

т.8-996-545-2839

Источник: Раздел Дома мебели «Север» на сайте Весь Бердск

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