На 9% увеличилось число людей, которые мечтают накопить на старость. А на что еще копят россияне, узнаем в статье.

Средняя сумма, которую жители страны читают накоплениями, составляет сто тысяч рублей Около трети россиян имеют накопления, сообщили в результате исследования Аналитического центра НАФИ.

Отмечается, что средняя сумма, которую жители страны считают накоплениями, составляет сто тысяч рублей.

В исследовании говорится, что 43% россиян делают накопления «про запас» без какой-либо конкретной цели. При этом за два года этот показатель снизился на 9%. А число тех, кто хочет накопить «на старость» увеличилось с 16 до 25% за два года.

Кроме того, популярным ответом о причинах накопления стало желание отдохнуть на отложенные средства. Чаще всего это делают жители Москвы и Санкт-Петербурга —32%, а реже всего — сельские жители (14%).

На ремонт квартиры или дома копят 17% россиян, а на недвижимость чуть меньше — 16%. Последний показатель вырос на 7% за два года.

Кроме того, на образование откладывают около 14% людей. Это число выросло в два раза по сравнению с 2017 годом.

Накопления также делают для покупки автомобиля — 12% , а также на мебель и бытовую технику —9%.