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43% россиян делают накопления «про запас»

14:42 28.10.2019 Фото: pixabay.com
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На 9% увеличилось число людей, которые мечтают накопить на старость. А на что еще копят россияне, узнаем в статье.

43% россиян делают накопления про запас

Средняя сумма, которую жители страны читают накоплениями, составляет сто тысяч рублей

Около трети россиян имеют накопления, сообщили в результате исследования Аналитического центра НАФИ.
Отмечается, что средняя сумма, которую жители страны считают накоплениями, составляет сто тысяч рублей.
В исследовании говорится, что 43% россиян делают накопления «про запас» без какой-либо конкретной цели. При этом за два года этот показатель снизился на 9%. А число тех, кто хочет накопить «на старость» увеличилось с 16 до 25% за два года.
Кроме того, популярным ответом о причинах накопления стало желание отдохнуть на отложенные средства. Чаще всего это делают жители Москвы и Санкт-Петербурга —32%, а реже всего — сельские жители (14%).
На ремонт квартиры или дома копят 17% россиян, а на недвижимость чуть меньше — 16%. Последний показатель вырос на 7% за два года.
Кроме того, на образование откладывают около 14% людей. Это число выросло в два раза по сравнению с 2017 годом.
Накопления также делают для покупки автомобиля — 12% , а также на мебель и бытовую технику —9%.
Руководитель проектов в сфере финансовых исследований Аналитического центра НАФИ Всеволод Хоменко объяснил желание россиян откладывать средства на старость снижением покупательной способности, а также сокращением помощи со стороны детей. Накопления на образование, по его мнению, может свидетельствовать о том, что оно становится менее доступно.
 Источник: РИА Новости
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