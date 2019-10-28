Кто на выход? Волна губернаторских отставок пройдет весной 2020 года

Основная волна губернаторских отставок может пройти весной 2020 года

Чиновники администрации и политтехнологи начали аудит регионов, где в следующем году состоятся выборы.

Традиционной осенней серии отставок губернаторов может не быть: основная ротация произойдет весной 2020 г., рассказали «Ведомостям» три человека, близких к Кремлю. Это связано с тем, что нынешние руководители должны обеспечить отопительный сезон и подготовку к зиме, поясняет один из них. Второй подтверждает, что «плановых отставок осенью пока не планируется», и напоминает о проблемах Александра Беглова, назначенного осенью 2018 г. врио губернатора Санкт-Петербурга вместо Георгия Полтавченко. С декабря по февраль в городе были огромные проблемы с уборкой снега, сотни людей пострадали из-за гололеда, а в соцсетях даже появился мем «лопата Беглова».

Еще один человек, близкий к Кремлю, ранее говорил «Ведомостям» о резком сокращении «медового месяца», когда жители региона позитивно воспринимают нового назначенца: «Как показала прошлогодняя кампания, становится сложнее использовать эффект новизны, особенно если губернаторы пришли осенью». Отставки если и будут, то лишь пары губернаторов и, скорее всего, в конце ноября – начале декабря, говорит один из собеседников. О том, что обсуждавшиеся ранее отставки ряда губернаторов, в частности Еврейской автономной (ЕАО) и Камчатской областей, могут перенести на более поздний срок, предположительно на весну, слышал и человек, близкий к полпредству президента в Дальневосточном федеральном округе: «К примеру, на Камчатке за последние полгода остановилось падение рейтинга губернатора Владимира Илюхина: ряд его политических решений – введение поста премьера, начало прямых эфиров с населением и поднятие вопроса о возвращении выборов мэра Петропавловска – понравился жителям».



Между тем на прошлой неделе начался комплексный аудит общественно-политической ситуации в регионах, где в 2020 г. планируются выборы, говорят два человека, близких к Кремлю. Решение об этом было принято на совещании у первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко. Социологи, чиновники администрации, политтехнологи и политологи должны оценить избираемость губернаторов и расклады на выборах всех уровней, общие настроения населения, запрос на перемены и т. п. Впервые при Кириенко такой аудит провели в 2018 г., но это было уже после осенней серии отставок, в ходе которой сменились губернаторы в девяти регионах, а кадровые решения по итогам той проверки были приняты весной 2019 г. «В ряде регионов начался аудит, отставки если и будут, то по его итогам – а это не раньше конца ноября – начала декабря. Большая часть отставок будет весной», – говорит один из собеседников. В частности, еще в этом году возможно увольнение архангельского губернатора Игоря Орлова.В 2020 г. истекают полномочия глав 16 регионов. Собеседники «Ведомостей», близкие к Кремлю, говорили, что кроме глав Камчатки, Архангельской области и ЕАО под вопросом судьба Вениамина Кондратьева (Краснодарский край), Василия Голубева (Ростовская обл.), Михаила Игнатьева (Чувашия), Натальи Комаровой (Ханты-Мансийский округ), Анатолия Артамонова (Калужская обл.) и Сергея Левченко (Иркутская обл.). Два человека, близких к Кремлю, добавляли, что весной 2020 г. могут быть уволены и несколько губернаторов, чьи полномочия истекают в 2021 г., – чтобы разгрузить кампанию по выборам в Госдуму. В частности, среди возможных отставников назывались Сергей Гапликов (Коми), Вячеслав Битаров (Северная Осетия) и Рашид Темрезов (Карачаево-Черкесия). Один из собеседников не исключал, что это коснется и Сергея Морозова (Ульяновская обл.), хотя другой опровергал, указывая, что к нему хорошо относится Кириенко.

Объяснение переноса отставок подготовкой к зиме в целом выглядит притянутым за уши, раньше это никогда не останавливало, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Исходя из этой логики губернаторов нельзя увольнять летом из-за формирования бюджета, а весной – из-за посевных работ. Видимо, решения не созрели – отчасти в силу концентрации на внешней политике, отчасти из-за тревожности госаппарата по поводу сверхвысокой ротации: с 2017 г. сменилось 50 глав регионов». В группе риска прежде всего те, у кого полномочия завершаются в 2020 г., и в случае с Архангельском, ЕАО и рядом других регионов вероятность замен остается высокой, говорит эксперт: «Хотя опыт участия низкорейтинговых руководителей в выборах-2019 показал, что они могут добиться победы, – может, кому-то из старых глав это даст дополнительные шансы. При том что силовое давление на ряд губернаторов, чьи полномочия заканчиваются в 2020 г., продолжается».

Источник: Ведомости