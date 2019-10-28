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Здоровье / Общество

6 часов в день на ногах, позволяют сократить риск развития ожирения на 32%

17:04 28.10.2019 Фото: pixabay.com
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В результате исследования было установлено, что нахождение в положении стоя на протяжении 6 часов снижало вероятность развития ожирения как у мужчин, так и у женщин.

6 часов в день на ногах, позволяют сократить риск развития ожирения на 32%
Привычка проводить много времени на ногах в сочетании с физическими упражнениями существенно снижает риск метаболического синдрома

Если проводить минимум 6 часов в день стоя на ногах, это поможет существенно снизить риск развития ожирения.

Согласно данным, полученным учеными из Техасского университета (TAMU), для человека, который находится на ногах (стоит, ходит или бегает) как минимум 6 часов в день, вероятность ожирения сокращается на 32% процента, также при этом на треть уменьшается количество жировой массы в организме.

Ученых интересовало, можно ли, находясь на ногах, нивелировать вред от сидячего образа жизни. В течение пяти лет они наблюдали за образом жизни 7 000 взрослых разнополых участников. У добровольцев отслеживались также все изменения в параметрах фигуры.В результате было установлено, что нахождение в положении стоя на протяжении 6 часов снижало вероятность развития ожирения как у мужчин, так и у женщин.

Специалисты фиксировали, сколько времени люди проводили в положении стоя. Этот показатель соотносился с индексом массы тела (ИМТ), процентом жира в теле и окружностью талии. В результате было установлено, что нахождение в положении стоя на протяжении 6 часов снижало вероятность развития ожирения как у мужчин, так и у женщин. Для сильного пола она снижалась на 32%, для прекрасного – на 35%.

Если же участники проводили стоя на ногах по 12 часов в день, риск развития ожирения сокращался у мужчин — на 59%, у женщин – на 57%.

Помимо этого, выяснилось, что привычка проводить много времени на ногах в сочетании с физическими упражнениями существенно снижает риск метаболического синдрома – комплекса обменных, гормональных и клинических нарушений в организме человека, основу которых составляет ожирение.

Источник: МедикФорум

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