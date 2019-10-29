Землетрясение магнитудой 4,4 ощутили жители Бердска и Искитима

Землетрясение в 4,4 балла ощутили жители Бердска и Искитима

Сегодня, 29 октября в 8.50 в Бердске и Искитиме жители ощутили толчки землетрясения.

Как сообщает сайт https://idp-cs.ne, оно произошло » В регионе: «Новосибирская область» произошло землетрясение магнитудой 4,4. Координаты: 54°41’24»с.ш., 83°30’36»в.д.. Глубина: 5,0км.

Ориентиры:



Населенный пункт

27,17км (эпицентр) и 27,63км (гипоцентр) на восток от н.п.Бердск.

Пост о землетрясении появился в паблике «Подслушано в Искитиме» соцсети Вконтакте в 8.52 утра 29 октября:

— Я гоню или только что было землетрясение?

Пользователи соцсети согласились с предположением жителя Искитима. Так. Кирилл Беликов написал «да, похоже землетрясение было. На Южном немного потрясло».

Ирина Кубышева: Было-было. На 9 этаже очень хорошо почувствовалось.

Оля Коротовских: Вот вот..проснулась от этого и не могла понять почему в стенке дверь стучит а пальма чуть не падает.

Юлия Грицай: В Бердском совхозе тоже тряхануло.

Полина Пакина: Обычно землетрясение дольше по времени, а это был какой-то жесткий толчок.

Владимир Кобзарь: Это на антраците отвалы шевелятся.

Аня Карпачева: Я думала что я сошла сума от того что дома всё тряслось.

В службе гражданской защиты Искитима «Курьер. Среда. Бердск» подтвердили, что на территории Искитимского района произошло сейсмособытие.