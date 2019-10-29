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Землетрясение магнитудой 4,4 ощутили жители Бердска и Искитима

18:05 29.10.2019 Фото: скриншот
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В Новосибирской области произошло землетрясение. Координаты: 54°41’24»с.ш., 83°30’36»в.д.. Глубина: 5,0км.

Землетрясение магнитудой 4,4 ощутили жители Бердска и Искитима
Землетрясение в 4,4 балла ощутили жители Бердска и Искитима

Сегодня, 29 октября  в 8.50 в Бердске и Искитиме жители ощутили толчки землетрясения.

Как сообщает сайт https://idp-cs.ne, оно произошло » В регионе: «Новосибирская область» произошло землетрясение магнитудой 4,4. Координаты: 54°41’24»с.ш., 83°30’36»в.д.. Глубина: 5,0км.
Ориентиры: 

Землетрясение магнитудой 4,4 ощутили жители Бердска и Искитима
Населенный пункт
  27,17км (эпицентр) и 27,63км (гипоцентр) на восток от н.п.Бердск.

Пост о землетрясении появился в паблике «Подслушано в Искитиме» соцсети Вконтакте в 8.52 утра 29 октября:

— Я гоню или только что было землетрясение?

Пользователи соцсети согласились с предположением жителя Искитима. Так. Кирилл Беликов написал «да, похоже землетрясение было. На Южном немного потрясло».

Ирина Кубышева: Было-было. На 9 этаже очень хорошо почувствовалось.
Оля Коротовских: Вот вот..проснулась от этого и не могла понять почему в стенке дверь стучит а пальма чуть не падает.

Юлия Грицай: В Бердском совхозе тоже тряхануло.
Полина Пакина: Обычно землетрясение дольше по времени, а это был какой-то жесткий толчок.

Владимир Кобзарь: Это на антраците отвалы шевелятся.
Аня Карпачева: Я думала что я сошла сума от того что дома всё тряслось.

В службе гражданской защиты Искитима «Курьер. Среда. Бердск» подтвердили, что на территории Искитимского района произошло сейсмособытие.

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Гость, 29 октября 2019 09:22
Вааапще ничё не слышал! Ветер - да был. А какого-нидь землетрясения не ощущалось.
Аноним, 29 октября 2019 09:27
я опять все проспал и ничего не почувствовал
Аноним, 29 октября 2019 10:06
На 11 квартале ощущалось, толчки были и очень жесткие. Они были в 8:34-35. Обычно у нас на 5 этаже ничего не чувствуем, а тут диван ходуном заходил, посуда зазвенела в шкафу и что самое неприятное пошел треск по стенам.
Сразу набрал 112, но там сказали, что ничего пока не знают.
Татьяна, 29 октября 2019 11:01
Да,это очень страшно,что даже стены затрещали:у нас ведь столько домов с длительным сроком эксплуатации,что не дай Бог..,если"грянет гром". Ну а "службы", как обычно ничего не знают,или могут сказать: ничего ведь не случилось,никто не умер...
Аноним, 29 октября 2019 10:42
Да это поди в академе андронный коллайдер лопнул
Гость, 29 октября 2019 15:07
Опа, "андронный коллайдер" - это сильно! ты ещё про "луч лазаря" порассуждай!
Антонина, 29 октября 2019 10:55
Мне утром стало трудно дышать,пришлось накапать корвалол, подумала из- за сильного ветра и атмосферного давления...
Аноним, 29 октября 2019 12:20
Помнится в 90-х жил на Лунной и застал землятрясение 4-5 баллов дома. Выглянул в окно вдоль дома и волосы на голове зашевелились - стена дома, как живая, изгибалась волной! Пулей выскочил на улицу, где уже собирались жители.
Аноним, 29 октября 2019 13:40
На 11 квартале на 5 этаже, четко ощущалось, что волна идет вдоль земли или пола. Вначале было штуки 3-4 плавных как водой тебя покачивает, а потом 5-6 резких, как на машине резко нажимаешь тормоз, но мелкие. Когда срабатывает АБС похожее ощущение.
И да появилось чувство страха и даже наверное паники, хотя еще не успел в момент появления страха осазнать, что трясет.
Аноним, 29 октября 2019 20:32
Живу на 11квартале, собиралась на работу в это время, ничего не почувствовала, потом соседка позвонила, сказала в подъезде оконная рама вылетела, теперь думаю от ветра или и вправду что то было...

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