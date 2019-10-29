Землетрясение магнитудой 4,4 ощутили жители Бердска и Искитима

Сегодня, 29 октября в 8.50 в Бердске и Искитиме жители ощутили толчки землетрясения.
Как сообщает сайт https://idp-cs.ne, оно произошло » В регионе: «Новосибирская область» произошло землетрясение магнитудой 4,4. Координаты: 54°41’24»с.ш., 83°30’36»в.д.. Глубина: 5,0км.
Ориентиры:
Населенный пункт
Пост о землетрясении появился в паблике «Подслушано в Искитиме» соцсети Вконтакте в 8.52 утра 29 октября:
— Я гоню или только что было землетрясение?
Пользователи соцсети согласились с предположением жителя Искитима. Так. Кирилл Беликов написал «да, похоже землетрясение было. На Южном немного потрясло».
Ирина Кубышева: Было-было. На 9 этаже очень хорошо почувствовалось.
Оля Коротовских: Вот вот..проснулась от этого и не могла понять почему в стенке дверь стучит а пальма чуть не падает.
Юлия Грицай: В Бердском совхозе тоже тряхануло.
Полина Пакина: Обычно землетрясение дольше по времени, а это был какой-то жесткий толчок.
Владимир Кобзарь: Это на антраците отвалы шевелятся.
Аня Карпачева: Я думала что я сошла сума от того что дома всё тряслось.
В службе гражданской защиты Искитима «Курьер. Среда. Бердск» подтвердили, что на территории Искитимского района произошло сейсмособытие.
Сразу набрал 112, но там сказали, что ничего пока не знают.
И да появилось чувство страха и даже наверное паники, хотя еще не успел в момент появления страха осазнать, что трясет.