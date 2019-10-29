SOS: Дождь с мокрым снегом и порывами ветра приближаются к Бердску

Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону 112, 101 или в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру: 218-22-32.

В регионе ожидается дождь, мокрый снег и усиление ветра

По данным Западно-Сибирского Управления гидрометеослужбы, на территории Новосибирской области 29 октября ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью возможны гололедные явления, усиление ветра до 25-20 метров в секунду, местами порывы до 25 метров в секунду.

Уважаемые новосибирцы и гости региона! Внимательно относитесь к предупреждениям о неблагоприятных метеорологических явлениях.

Главное управление МЧС России по Новосибирской области призывает жителей быть бдительными, соблюдать меры личной безопасности, как в быту, так и на улицах, а также следить за изменениями погоды.

При сильных порывах ветра рекомендуется закрыть форточки и окна, заблаговременно убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре возгорания значительно быстрее распространяются.

Нужно проявлять осторожность, находясь на улице, обходить оборванные провода, раскачивающиеся ставни, вывески и транспаранты. Автомобилистам рекомендуется парковать транспортные средства вдали от деревьев, опор линий электропередач и слабо закрепленных конструкций.

Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону 112, 101 или в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру: 218-22-32 или 051 — номер единой дежурно-диспетчерской службы мэрии Новосибирска.

Источник: МЧС по НСО