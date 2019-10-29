Если завтра война? Угрозу нападения на Россию допускают 31% граждан

Военная угроза нашей стране извне снижается, констатируют россияне

Военная угроза нашей стране извне снижается, констатируют россияне.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования мнения россиян об отношениях России с другими странами.

На первом месте в списке стран, с которыми у России установились прочные, дружеские отношения, согласно опросу, находится Китай (45%, в 2018г. — 50%). Также в ТОП-3 вошли Беларусь (30%, в 2018г. — 20%) и Казахстан (21%, в 2018 г. — 15%). На 5 п.п. по сравнению с прошлым годом снизилась доля тех, кто считает дружескими отношения между Россией и Сирией (13%). В сравнении с 2018г. на 7 п.п. выросла доля тех, кто считает дружескими отношения с Францией (10%) и на 4 п.п. — с Германией (9%).

Россияне по-прежнему считают, что самые напряженные отношения у России с США (67%), однако эта доля снизилась на 8 п.п. в сравнении с прошлым годом. Напротив, выросло число тех, кто считает, что напряженными являются отношения России с Украиной (53% в 2019 г. и 39% в 2018г.) Завершает ТОП-3 недружелюбных к России стран, по мнению россиян, Великобритания (25%, в 2018г. — 33%).

Доля россиян, допускающих существование угрозы военного нападения на Россию, ослабла с конца 2018 г. и, составила 31%, что ниже на 12 п.п., чем в декабре прошлого года. Ранее максимальный уровень ожидания военной угрозы был зафиксирован в апреле 2018г. — 50%. Вероятно, на этом сказались новые антироссийские санкции, а также конфликт с Великобританией по «делу Скрипалей». Доля тех, кто считает, что угрозы военного нападения на Россию не существует, выросла с 53% в конце 2018г. до 61% в этом году. Чаще других убеждены в отсутствии угрозы молодые люди 18-24 лет (75%) и 25-34 лет (62%).

Ключевым потенциальным источником военной угрозы для России, согласно опросу, остаются США, хотя и доля тех, кто придерживается данного мнения существенно снизилась в сравнении с январским замером (53%, в январе 2019 года — 65%). В ТОП-3 стран, от которых может исходить угроза, по мнению россиян, также входят Украина (26%, на 19 п.п. меньше, чем в начале года) и Китай (7%, на 4 пп. меньше в сравнении с январем).

Источник: ВЦИОМ