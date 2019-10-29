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Если завтра война? Угрозу нападения на Россию допускают 31% граждан

21:26 29.10.2019 Фото: pixabay.com
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Основная угроза идет от США. Чаще других убеждены в отсутствии угрозы молодые люди 18-24 лет (75%) и 25-34 лет (62%).

Если завтра война? Угрозу нападения на Россию допускают 31% граждан
Военная угроза нашей стране извне снижается, констатируют россияне

Военная угроза нашей стране извне снижается, констатируют россияне.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования мнения россиян об отношениях России с другими странами.
На первом месте в списке стран, с которыми у России установились прочные, дружеские отношения, согласно опросу, находится Китай (45%, в 2018г. — 50%). Также в ТОП-3 вошли Беларусь (30%, в 2018г. — 20%) и Казахстан (21%, в 2018 г. — 15%). На 5 п.п. по сравнению с прошлым годом снизилась доля тех, кто считает дружескими отношения между Россией и Сирией (13%). В сравнении с 2018г. на 7 п.п. выросла доля тех, кто считает дружескими отношения с Францией (10%) и на 4 п.п. — с Германией (9%).

Россияне по-прежнему считают, что самые напряженные отношения у России с США (67%), однако эта доля снизилась на 8 п.п. в сравнении с прошлым годом. Напротив, выросло число тех, кто считает, что напряженными являются отношения России с Украиной (53% в 2019 г. и 39% в 2018г.) Завершает ТОП-3 недружелюбных к России стран, по мнению россиян, Великобритания (25%, в 2018г. — 33%).

Доля россиян, допускающих существование угрозы военного нападения на Россию, ослабла с конца 2018 г. и, составила 31%, что ниже на 12 п.п., чем в декабре прошлого года. Ранее максимальный уровень ожидания военной угрозы был зафиксирован в апреле 2018г. — 50%. Вероятно, на этом сказались новые антироссийские санкции, а также конфликт с Великобританией по «делу Скрипалей». Доля тех, кто считает, что угрозы военного нападения на Россию не существует, выросла с 53% в конце 2018г. до 61% в этом году. Чаще других убеждены в отсутствии угрозы молодые люди 18-24 лет (75%) и 25-34 лет (62%).

Ключевым потенциальным источником военной угрозы для России, согласно опросу, остаются США, хотя и доля тех, кто придерживается данного мнения существенно снизилась в сравнении с январским замером (53%, в январе 2019 года — 65%). В ТОП-3 стран, от которых может исходить угроза, по мнению россиян, также входят Украина (26%, на 19 п.п. меньше, чем в начале года) и Китай (7%, на 4 пп. меньше в сравнении с январем).

Источник: ВЦИОМ

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От редакции

Есть угроза войны?

Аноним, 29 октября 2019 22:50
Война? Нападение? Если на нас и нападут, то это будут только депутаты и сенаторы!Разумеется, не наши! А вы о чем подумали?

Ваш комментарий ожидает модерации

Аноним, 30 октября 2019 00:05
Сечас главная угроза для России - это полуторамиллиардный Китай. Они в одночасье могут поставить под ружьё 200 миллионов солдат. Да их солдаты и техника уже находятся на территории России. Недавние учения под Самарой, тому подтверждение. Да и видео с эшелонами с ихней военной техникой не дадут соврать. Вы могли представить подобное в Советском Союзе? Думаю, что нет. Вот и делайте выводы, уважаемые россияне. Америка враг. Да там дети и семьи нашей чиновничьей элиты, и в Европе кстати. И они естественно не в картонных коробках живут. Модератор, не удаляй комментарий. Не бойся правды.

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