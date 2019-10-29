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Опроверг публикации о задержании куратора «Синего кита» местных СМИ прокурор Бердска

12:45 29.10.2019, Марина Волкова Фото: Википедия
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Роман Сивак заверил: правоохранители провели большую работу в соцсетях. Огромное количество страниц кураторов опасного движения заблокировано.

Опроверг публикации о задержании куратора Синего кита местных СМИ прокурор Бердска
«Синий кит» — опасное сообщество Вконтакте, которое, по версии следствия, склоняло детей к самоубийствам

Новость о задержании куратора «Синего кита» 13 июля взбудоражила Бердск. В СМИ появилась информация о том, что якобы сотрудники управления «К» (по борьбе с экстремизмом) задержали молодую женщину, которая является куратором группы смерти «Синий кит». Это запрещенное в России интернет-сообщество, подталкивающее подростков к суициду.

Однако «Курьер. Среда. Бердск» сведения о задержании куратора в Бердске назвали ложью. По словам правоохранителей, информация не соответствовала действительности — задержаний, связанных с «Синим китом», не было в последнее время не только в Бердске, но и во всем регионе.

Эти сведения подтвердил и прокурор Бердска Роман Сивак в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» 25 октября.

-Первоначально была какая-то информация, но этим делом занималась область. Чуть позже мы выяснили, что у этой информации нет подтверждения. Надо понимать то, что в России неплохо поборолись с «Синим китом» так называемым, который орудует в социальных сетях. Очень много заблокировали страниц «кураторов» движения, — заверил «Курьер. Среда. Бердск» Роман Андреевич.

Чем опасен «Синий кит»

Синий кит — подростковая игра-страшилка ВКонтакте, организаторов которой преследуют в России по обвинениям в доведении до самоубийства. Получила популярность в конце 2016 — начале 2017 года после публикаций о «группах смерти» в российских СМИ. Название основано на образе кита, ставшего в рамках данной мифологии символом суицида.

Среди правил игры, сообщаемых куратором: «никому не говорить об этой игре», «всегда выполнять задания, какими бы они ни были», «за невыполнение задания тебя исключают из игры навсегда и тебя ждут плохие последствия». Всего насчитывают около 50 заданий: по одному на день (отсылка к роману Стейс Крамер «50 дней до моего самоубийства»).

Между тем, есть реальные факты самоубийства детей, вступивших в группу. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в феврале 2017 года суицид совершили две школьницы из «групп смерти» в Иркутской области.

Тогда по делу о доведении подростков до самоубийства арестовали одного из администраторов таких групп Филиппа Будейкина, известного как Филипп Лис, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». По последней информации, он был признан вменяемым по итогам экспертизы.

Лису предъявили официальное обвинение в доведении подростков до самоубийства. По данным следователей, от деятельности группы «Филиппа Лиса» в разных регионах России пострадало более 20 подростков, которых подстрекали к суициду.

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