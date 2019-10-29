Евгений Шестернин: Новый генплан превратит Бердск в город, а не село

Глава города объяснил народным избранникам, что новый генплан — это стратегия и перспектива развития города: «Все эти «пугалки» с экскаватором у дома, это убогая политическая увертюра. Я отвечаю за свои слова».

Евгений Шестернин и Федор Каравайцев рассказали народным избранникам о значимости принятия нового генплана Бердска

Готовится к очередной сессии совет депутатов Бердска. Сегодня, 29 октября, состоялось заседание комитета по промышленности и предпринимательству, на котором выступил мэр Бердска Евгений Шестернин.

Между народными избранниками и главой города развернулись жаркие споры. И это не удивительно. Власть Бердска обсуждала новый генеральный план города.

Напомним, спорный генплан Бердска исключили из повестки сессии горсовета запланированный на 26 сентября. Тогда профильный депутатский комитет по промышленности, которым руководит Владимир Голубев, попросил исполнительную власть изменить повестку сентябрьской сессии, сняв вопрос об утверждении генерального плана развития города.

Предполагалось, что вопрос о целесообразности принятия нового генплана депутаты рассмотрят аж на сессии в 2020 году. Но как оказалось, это не так.

— Генплан сыроват, но он есть. И мы должны его принять таким, какой он есть. А уже дальше будем вносить изменения в него и подправлять там, где мы считаем нужным, — высказался Голубев.

Депутат Елена Белова отметила, что изменения в генплане народным избранникам до сих пор не предоставили.

— Есть у нас какие-то места, которые нужно оставить в том виде, в каком они есть. Землепользование сложившееся и менять статус этих земельных участков сегодня нет смысла. Есть массовое обращение, например по парку вокруг школы и детского сада в Южном. А в генеральном плане это многоэтажная застройка. Мы идем в разрез с пожеланиями жителей тех земельных участков, не спорных, не там где мы понимаем необходимость изменений. Мы планируем ее не так, как это видят жители, — резюмировала Елена Белова.

Евгений Шестернин предложил сравнить обе карты генплана — ныне действующего и нового. Выяснить, какие отличия в них есть.

— Генплан — это стратегия, направленная на решение вопросов. Приступая к освоению земельного участка разрабатывается ПЗЗ. Его смысл сводится к тому, что есть целая процедура по разработке каждого земельного участка. Это решение обсуждается на публичных слушаниях и обсуждается на сессии депутатов. Я несу ответственность за свои слова: генеральный план и ПЗЗ — это два разных документы. Это одно вытекающее из другого, — заявил мэр Бердска. — Когда ты хочешь взять земельный участок и его разрисовать, никто не отменят постулатные вещи. Это первое. Второе — если есть личная собственность, она не конфискуется. У нас не период революции. Она может либо продаться, либо производится замена. Другого варианта нет. И все эти «пугалки» с экскаватором у дома, это убогая политическая увертюра. Я отвечаю за свои слова.

Депутаты поинтересовались, реально ли не принимать генплан города? И сами же ответили на свой вопрос: принимать надо, но — с поправками.

— Генеральный план — это перспектива развития. Доказательство того, что город не превращается в село. А есть генплан, где село превращается в город. На каждый земельный участок там, где есть споры по принятию решения по строительству — это отдельная процедура. И генплан здесь не является догмой, — объяснил народным избранникам Евгений Анатольевич.

И привел простой пример — аэродром есть на генплане. Желающих построить там дома есть, но бердчане этого сделать не могут. Так как земля принадлежит Минобороны. Новый генплан может позволить решить эту проблему.

— С точки градостроительного развития, после разработки генплана разрабатывается правила застройки землепользования. И после этого, когда ПЗЗ приводится в порядок. В генплан вводятся изменения. И только тогда он считается завершенным, — пояснил начальник отдела градостроительства Бердска Федор Каравайцев.

Народные избранники затронули и тему парка в микрорайоне Южном. Депутат Елена Белова настаивала: людям нужна зеленая парковая зона. 2.5 гектара, по мнению горожан, недостаточно.

— Город должен развиваться! Никто зеленую зону не вырезал. 2,5 гектара достаточно детям. Генплан делается для того, чтобы определить стратегию. Чтобы строить домик или дорогу, делается ПЗЗ. Первый генплан разрабатывался 25 лет тому назад. Буквально через год пошли изменения. И они проходят через систему контроля. Вот там давайте спорить с пеной у рта. Все нужно делать на благо города, — считает Евгений Шестернин.

Не принимать генплан из-за того, что в Южном нет большого парка — это по меньшей мере глупо, предположил депутат Владимир Голубев.

В итоге четыре депутата из пяти профильного комитета проголосовали за то, чтобы вынести генплан на повестку очередной сессии. Елена Белова воздержалась от голоса.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в сентябре 2019 года администрация до последнего отказывалась менять повестку. Самым спорным из 20 вопросов был утверждение генплана развития города на период до 2040 года.

Депутаты настаивали: тема не проработана.

По словам спикера горсовета Валерия Бадьина, у народных избранников есть несколько претензий — «нельзя принимать в таком виде, как есть сейчас». Они касаются, в том числе, зонирования земельных участков, где предполагается жилая застройка.

— Я считаю, что свободных земель в Бердске очень мало, и их нужно использовать эффективно — строить там многоэтажные дома, не менее 9 этажей, — пояснял Валерий Георгиевич.

Большинство депутатов, по словам спикера, с этим согласны.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», принятие нового генплана уже год сопровождается скандалами и бесконечными объяснениями чиновников о необходимости утверждения именно такого варианта развития Бердска. В основном бердчане выступают против перспективного сноса частных домов в центре города — в районе ул. Горького, где предполагается строительство высоток.