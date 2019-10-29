Умер от голода: Несколько дней 9-месячный мальчик был дома один. Мама ушла

По предварительным данным, тело ребенка обнаружила его бабушка в Златоусте Челябинской области.

Умер от голода: Несколько дней 9-месячный мальчик был дома один

В дневное время 25 октября 2019 года в квартире одного из домов города Златоуста обнаружено тело 9-месячного мальчика. По предварительным данным, тело ребенка обнаружила его бабушка, сообщает сайт СК РФ.

В целях полного и всестороннего установления обстоятельств смерти ребенка следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Также по инициативе следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области из органов внутренних дел для дальнейшего расследования передано уголовное дело, возбужденное ранее по данному факту по признакам преступления, предусмотренного ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

В ходе расследования уголовного дела, в том числе будет проверена информация, размещенная в СМИ о том, ребенок несколько дней находился в квартире без присмотра матери. Также будет дана уголовно-правовая оценка действиям работников социальных служб и органов опеки, где семья состояла на учете.