Не платят налог за землю жители Бердска

Поступила лишь десятая часть налогов за землю. Осталось чуть больше месяца, чтобы заплатить налог. Общая собираемость налогов в Бердске составила 17, 2%.

С 3 декабря за неуплаченный налог будет начисляться пеня

Заплатить налоги до 2 декабря необходимо жителям Бердска. Иначе с 3 декабря на него будет начисляться пеня. Если бердчане не получили налоговое уведомление, то им необходимо обратиться в почтовое отделение по месту жительства. Не приходят по почте уведомления тем налогоплательщикам, кто подключен к личному кабинету и не выбрал способ общения на бумаге. В этом случае сводное уведомление приходит только в личный кабинет. У кого сумма налога меньше 100 рублей, уведомления не высылаются.

Общая собираемость налогов в Бердске составила 17, 2%. Об этом на совещании чиновников 28 октября сообщила начальник межрайонной налоговой инспекции Елена Перемитина. Самая высокая собираемость, почти 19%, по транспортному налогу.

-Непонятно, почему очень низкая собираемость по земельному налогу, 11,6%, грубо говоря, что пока поступила только десятая часть, — отметила Перемитина.