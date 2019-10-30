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Не платят налог за землю жители Бердска

09:30 30.10.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Поступила лишь десятая часть налогов за землю. Осталось чуть больше месяца, чтобы заплатить налог. Общая собираемость налогов в Бердске составила 17, 2%.

Не платят налог за землю жители Бердска
С 3 декабря за неуплаченный налог будет начисляться пеня

Заплатить налоги до 2 декабря необходимо жителям Бердска. Иначе с 3 декабря на него будет начисляться пеня. Если бердчане не получили налоговое уведомление, то им необходимо обратиться в почтовое отделение по месту жительства. Не приходят по почте уведомления тем налогоплательщикам, кто подключен к личному кабинету и не выбрал способ общения на бумаге. В этом случае сводное уведомление приходит только в личный кабинет. У кого сумма налога меньше 100 рублей, уведомления не высылаются.

Общая собираемость налогов в Бердске составила 17, 2%. Об этом на совещании чиновников 28 октября сообщила начальник межрайонной налоговой инспекции Елена Перемитина. Самая высокая собираемость, почти 19%, по транспортному налогу.

-Непонятно, почему очень низкая собираемость по земельному налогу, 11,6%, грубо говоря, что пока поступила только десятая часть, — отметила Перемитина.

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От редакции

Вы заплатили налоги?

Гость, 30 октября 2019 09:37
Вы ещё посчитайте, сколько коттеджей оформлено - сильно удивитесь!
Аноним, 30 октября 2019 09:55
часто дома не оформляют именно из-за налогов.
налог нынче по стоимости кадастровой, а она по простому: средняя цена = цена кв.м. минрегиона * кол-во квадратов.
То есть домик в 300 квадратов выходит около 10 млн.
А налог с 10 млн. платить не все хотят. Особенно если есть где прописаться, то и вообще смысла нет.

Как с этим бороться? Очень просто: ограничение на время строительства с освобождением от льгот, а дальше - налог даже за недострой из какого нибудь среднего.
К чему приведет?
1. Люди начнут думать, а не строить дома по 20 лет, вынуждая соседей жить около вечной стройки
2. Все придет в порядок: будет оформлено и все по правилам

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